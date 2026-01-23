Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дрони атакували нафтобазу в російській Пензі

23 січня 2026, 08:07
Дрони атакували нафтобазу в російській Пензі
Фото: www.ekathimerini.com
Під прицілом була також місцева ТЕЦ.
У ніч на 23 січня в російській Пензі пролунали вибухи. Після них спалахнула потужна пожежа на нафтобазі "Пензанефтепродукт".
 
Про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.
 
Також з'явилася інформація про пошкодження місцевої ТЕЦ. Російські пропагандистські ресурси ближче до ранку п'ятниці почали писати про вибухи, що "прогриміли над Пензою", і про те, що "ППО відбиває повітряну атаку БпЛА ЗСУ".
 
"Жителі повідомляють про пожежу і дим в одному з районів міста. Очевидці розповіли, що близько чотирьох вибухів, від яких "тряслися стіни", пролунали о 04:00 ночі. Гучні звуки чути було на півночі міста. Одразу після цього жителі побачили чорний дим і пожежу в одному з районів. Безпілотну небезпеку було введено на території Пензенської області о 01:40", – поскаржилися пропагандисти.
 
Загоряння на нафтобазі сталося близько 4-ї ранку. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. На місці працювали пожежники — 46 працівників та 14 одиниць техніки.
 
На території Пензенської області вводили так званий план "Килим" та режим "безпілотної небезпеки", який діяв до 6-ї години.

 

Міноборони рф відзвітувало, що протягом минулої ночі — з 23:00 22 січня до 7:00 23 січня — російська ППО перехопила та знищила 12 українських безпілотників

війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

Останні матеріали

Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється