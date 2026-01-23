Дрони атакували нафтобазу в російській Пензі

Під прицілом була також місцева ТЕЦ.

У ніч на 23 січня в російській Пензі пролунали вибухи. Після них спалахнула потужна пожежа на нафтобазі "Пензанефтепродукт".

Про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Також з'явилася інформація про пошкодження місцевої ТЕЦ. Російські пропагандистські ресурси ближче до ранку п'ятниці почали писати про вибухи, що "прогриміли над Пензою", і про те, що "ППО відбиває повітряну атаку БпЛА ЗСУ".

"Жителі повідомляють про пожежу і дим в одному з районів міста. Очевидці розповіли, що близько чотирьох вибухів, від яких "тряслися стіни", пролунали о 04:00 ночі. Гучні звуки чути було на півночі міста. Одразу після цього жителі побачили чорний дим і пожежу в одному з районів. Безпілотну небезпеку було введено на території Пензенської області о 01:40", – поскаржилися пропагандисти.

Загоряння на нафтобазі сталося близько 4-ї ранку. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. На місці працювали пожежники — 46 працівників та 14 одиниць техніки. На території Пензенської області вводили так званий план "Килим" та режим "безпілотної небезпеки", який діяв до 6-ї години.

Міноборони рф відзвітувало, що протягом минулої ночі — з 23:00 22 січня до 7:00 23 січня — російська ППО перехопила та знищила 12 українських безпілотників