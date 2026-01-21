Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вже завтра Віткофф їде на зустріч із путіним

21 січня 2026, 13:59
Вже завтра Віткофф їде на зустріч із путіним
Інформацію підтвердили в уряді росії.

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф заявив, що у четвер планує зустрітися з владіміром путіним. У кремлі цю інформацію підтвердили.

Про це Віткофф заявив в ефірі телеканалу CNBC, цитує агенція Reuters.

"Ми маємо зустрітися з ним у четвер. Саме російська сторона запросила цю зустріч, і я вважаю це важливим сигналом", – сказав спецпосланець. 

Крім того, прессекретар лідера кремля Дмітрій Пєсков підтвердив заплановані контакти.

"Так, дійсно, на завтра в графіку президента передбачені такі контакти", – заявив він.

Раніше в кремлі повідомляли про підготовку до можливого візиту в москву спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера для переговорів щодо України, однак конкретні дати тоді не називали.

 

