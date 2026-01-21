Литва посилила міграційний контроль: понад 1700 відмов білорусам і росіянам

Протягом минулого року влада масово відмовляла громадянам цих країн.

Минулого року литовська влада визнала 1721 громадянина білорусі та росії такими, що становлять загрозу національній безпеці, громадському порядку або здоров'ю населення.

Про це повідомляє литовський мовник LRT із посиланням на Управління з міграції Литви.

Згідно з даними відомства, на підставі відкритої та закритої інформації, зокрема матеріалів Департаменту державної безпеки, у 2025 році загрозою національній безпеці було визнано 1634 громадян білорусі. Це майже утричі більше, ніж у 2023 році, коли таких рішень було ухвалено щодо 598 осіб.

Упродовж року Литва відмовила у видачі тимчасових посвідок на проживання 391 білорусу, які звернулися вперше, а також не продовжила термін дії документів для ще 1023 осіб. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили 232 та 179 відповідно, а у 2023-му – 574 відмови у видачі та 377 – у продовженні посвідок.

Крім того, з ініціативи Департаменту міграції було анульовано чинні тимчасові посвідки на проживання 214 громадян білорусі (у 2024 році – 175, у 2023-му – 462). Одному білорусу відмовили у наданні дозволу на постійне проживання, а п'ятьом такі дозволи було скасовано.

Що стосується громадян росії, то у 2025 році литовська влада визнала загрозою національній безпеці 87 осіб, що менше, ніж у 2024-му (125 випадків).

Торік Литва відмовила у видачі тимчасових посвідок на проживання 14 громадянам росії, не продовжила такі документи 28 росіянам та скасувала раніше видані дозволи ще 13 особам. Також чотирьом громадянам рф було відмовлено у наданні дозволу на постійне проживання при першому зверненні, а для 28 осіб такі дозволи було анульовано.

Усі іноземці, яких литовська влада визнала загрозою, також отримали заборону на в'їзд до Литви.