Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ТЕХНОЛОГІЇ

Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online

Переклад iPress
22 січня 2026, 14:29
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Європейський Союз ініціює масштабну реформу у сфері кібербезпеки, яка передбачає поетапне виведення "високоризикових постачальників" на кшталт Huawei і ZTE з критичних секторів європейської інфраструктури. Закон про кібербезпеку - 2 має зменшити залежність ЄС від китайських технологій у 18 критично важливих галузях – від телекомунікацій до енергетики та транспорту. Для України, яка рухається до євроінтеграції, це може означати потребу завчасної адаптації: операторам мобільного зв'язку та іншим компаніям доцільно вже зараз оцінити ризики використання китайського телекомунікаційного обладнання. У разі зближення з правилами спільного ринку ЄС несумісні із європейськими стандартами системи, ймовірно, доведеться змінювати, що чи не вдвічі збільшить витрати. Чим раніше український ІТ-сектор і оператори критичної інфраструктури врахують нові європейські вимоги безпеки, тим нижчими будуть майбутні витрати.

З прийняттям Закону про кібербезпеку - 2 Брюссель переходить до жорсткіших заходів: Huawei та подібні компанії мають бути витіснені з критично важливих сфер, а бізнес і державні структури – підготовлені до протидії державним кібератакам, пише німецьке видання heise online.

У вівторок у Страсбурзі Європейська комісія представила ініціативу, що може стати поворотним моментом для європейського ІТ-ринку. Її проєкт Закону про кібербезпеку - 2 пропонує відповіді на виклики епохи, в якій цифрова інфраструктура стала ареною геополітичної конкуренції.  Комісія відходить від рекомендаційного підходу і прагне створити правову базу для послідовного виведення з європейської інфраструктури постачальників із критичним профілем ризику, таких як Huawei або ZTE з Китаю.

"Фортеця Європа"

Спрямованість законодавчого пакета однозначна: ЄС хоче покласти край залежності від постачальників із третіх країн, які в надзвичайних ситуаціях можуть діяти як інструмент іноземних урядів. Те, що досі стосувалося переважно мереж 5G в рамках "набору інструментів", тепер планують поширити на 18 критичних секторів. Комісія чітко заявляє: питання вже не полягає лише в тому, чи має маршрутизатор прихований доступ. Важливо, хто виготовив пристрій і яким законам підпорядковується виробник у своїй країні. Мета – "Фортеця Європа" в цифровому просторі.

"Безпека – це не додаткова опція, а основа нашого цифрового суверенітету та необхідна умова конкурентоспроможності у нестабільному світі", – заявила у вівторок віцепрезидентка Комісії Хенна Вірккунен, відповідальна за технологічний суверенітет. За її словами, кібербезпека має вийти за межі суто ІТ-завдання і стати центральним елементом національної політики безпеки.

Як і очікувалося, зазначає heise online, проєкт не містить переліку країн або компаній, які, на думку Комісії, становлять підвищений ризик, адже така оцінка може швидко змінюватися. Натомість держави-члени ЄС мають спільно виявляти та мінімізувати ризики в ланцюгах постачання, водночас враховуючи економічні наслідки, щоб уникнути дефіциту постачання компонентів, зокрема чіпів.

Прискорена сертифікація як конкурентна перевага

Щоб пом'якшити економічні наслідки виведення проблемних постачальників, Комісія зосереджується на розширенні сертифікації. Нова Європейська система сертифікації кібербезпеки (ECCF) має забезпечити розробку продуктів за принципом "Безпека за замовчуванням". І це має відбуватися швидко: нові схеми сертифікації у майбутньому мають розроблятися як стандарт протягом дванадцяти місяців. Раніше регулювання часто відставало від технічного розвитку. Для компаній в ЄС це має стати конкурентною перевагою: сеертифікат підтверджуватиме відповідність суворим вимогам ЄС щодо безпеки.

Окрема увага приділяється малим і середнім підприємствам, які часто потерпають від бюрократичного навантаження. Комісія пропонує компенсаторні кроки: близько 28 700 компаній мають отримати полегшення завдяки спрощенню процедур. Нова категорія "середніх підприємств" має зменшити витрати на дотримання вимог для десятків тисяч компаній без шкоди для безпеки. Це доповнює єдиний канал повідомлення про інциденти безпеки (Single Entry Point), який, як очікується, прискорить реагування у разі атак програм-вимагачів.

ENISA як центр оборони

Як зазначає heise online, центральним елементом нової архітектури безпеки є Агентство ЄС з кібербезпеки ENISA. Його повноваження не лише продовжують, а й розширюють. Агентство має стати центром європейської лінії оборони: воно керуватиме системами раннього попередження, координуватиме співпрацю з Європолом та підтримуватиме компанії у відновленні після атак. Завдяки новій академії навичок кібербезпеки при ENISA та загальноєвропейським сертифікатам для фахівців з кібербезпеки, Комісія прагне сформувати кадрову базу для підтримки та експлуатації безпечних мереж.

Після оприлюднення пропозиції законодавчий процес переходить до Європарламенту та Ради ЄС. У разі її схвалення регламент негайно набуде чинності. Для національних урядів пакет також означає необхідність протягом одного року впровадити супутні зміни до вимог Директиви NIS2.

Для таких гігантів, як Huawei, чиє обладнання для мобільних мереж вже поступово виходить з ужитку в Німеччині, час спливає: період, коли вони могли відігравати провідну роль у європейській інфраструктурі попри застереження щодо безпеки, добігає кінця. Фрідріх Мерц вже чітко висловився проти використання будь-яких компонентів китайських виробників у німецьких мережах 6G.

Водночас, зауважує heise online, ініціатива ЄС виходить далеко за межі мобільного зв'язку: технології китайських виробників роками використовуються в інших критично важливих сферах, зокрема в залізничному транспорті, енергетиці та муніципальних мережах. Huawei також є одним зі світових лідерів на ринку інверторів для сонячних електростанцій.

Джерело: heise online


Huaweiкібербезпека

Останні матеріали

Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється