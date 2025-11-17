Литва створить 44 центри кібербезпеки для посилення цифрової оборони

Міністерство оборони оприлюднило плани щодо створення 44 центрів кібербезпеки.

У понеділок, 17 листопада, Міністерство оборони оприлюднило плани щодо створення 44 центрів кібербезпеки по всій країні в рамках широких зусиль з посилення цифрової оборони Литви.

Про це пише LRT.

Рокас Йонікас, директор Департаменту операцій з кібербезпеки Національного центру кібербезпеки (NKSC), заявив ще у травні, що метою є створення регіональних центрів у кожному окрузі протягом трьох з половиною років.

Очікується, що в кожному центрі працюватимуть чотири фахівці, які надаватимуть послуги з кібербезпеки семи муніципалітетам.

Згідно з планом, NKSC надасть апаратне та програмне забезпечення, навчить персонал і надасть підтримку в управлінні серйозними кіберінцидентами. Муніципалітети-учасники нададуть приміщення та покриють витрати на персонал.

За словами литовських посадовців, центр допоможе створити та підтримувати можливості державного сектору в галузі кібербезпеки, включаючи виявлення, реєстрацію та реагування на кіберінциденти, а також виявлення вразливостей і зміцнення слабких місць.