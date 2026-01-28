Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Італія надала 1 млн євро на посилення кібербезпеки України

28 січня 2026, 13:13
Італія надала 1 млн євро на посилення кібербезпеки України
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Гроші підуть на кіберзахист Тернопільщини та на підтримку Проєктного офісу Талліннського механізму.
Італія спрямувала 1 млн євро на посилення українського кіберпростору. Близько 900 тис. євро підуть на захист Тернопільської області, ще 100 тис. євро – на підтримку Проєктного офісу Талліннського механізму.
 
Про це повідомила пресслуба Мінцифри.
 
Там розповіли, що завдяки співпраці з Італією в Тернопільській області реалізують два кіберпроєкти:
  • область отримає сучасне мережеве та серверне обладнання.
  • там побудують мережу з використанням автоматизованих засобів безпеки, зокрема із системами EDR, а персонал навчать миттєво реагувати на складні загрози.
 
Частина внеску Італії піде на роботу Проєктного офісу Талліннського механізму. Це допоможе залучати ще більше міжнародних ініціатив для захисту української цифрової екосистеми. 
 
Також профінансують щорічний огляд національної системи кібербезпеки від Національного координаційного центру (НКЦК) при РНБО України. У Мінцифри кажуть, що це дасть змогу чітко бачити ризики та професійно їх усувати.Італія приєдналася до Талліннського механізму у 2024 році. Декларацію про наміри щодо розвитку довгострокових ініціатив із нарощування кіберспроможностей та зміцнення цифрової інфраструктури України підписали в липні минулого року під час Конференції з відновлення України міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його італійський колега Антоніо Таяні.
 
Талліннський механізм створено у 2023 році. У його межах уже реалізували десятки ініціатив для посилення кіберстійкості України. До механізму приєдналися: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція, Швеція та Фінляндія. Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.
 
У МІнцифри нагадали, що проєктний офіс Талліннського механізму (TMPO) координує реалізацію активностей та сприяє посиленню співпраці між українськими установами й міжнародними партнерами. Ініціатором його створення стало Міністерство цифрової трансформації України. Також офіс співпрацює з Держспецзв’язку, МЗС України, СБУ та НКЦК.

 

Італіякібербезпекавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється