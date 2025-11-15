Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Російському кіберхакеру загрожує екстрадиція до США після арешту в Таїланді

15 листопада 2025, 19:54
Фото: Ukrinform
Денис Обрєзко може бути учасником Void Blizzard – кібершпигунського угруповання, яке Microsoft пов’язує з атаками в інтересах рф.
Росіянина, якого розшукують Сполучені Штати за обвинуваченнями у кіберзлочинах, заарештовано на тайському курортному острові Пхукет. 35-річного чоловіка затримали 6 листопада під час спільної операції ФБР і тайської влади, через тиждень після його прильоту до Пхукета.
 
Про це пише CNN.
 
За даними тайських правоохоронців, Денис Обрєзко може бути учасником Void Blizzard – кібершпигунського угруповання, яке Microsoft пов’язує з атаками в інтересах Кремля.
 
"Ця особа раніше здійснювала злам систем безпеки та атакувала урядові установи як у Європі, так і у США", – йдеться в заяві CCIB (Бюро з розслідування кіберзлочинів Таїланду).
 
Обрєзко утримуватимуть у Кримінальному суді Бангкока, поки триватиме процес екстрадиції до США.Поліція відстежила підозрюваного в готельному номері, де вилучила техніку: ноутбук, мобільний телефон та електронний гаманець для подальшої експертизи. Microsoft Threat Intelligence раніше повідомляла, що Void Blizzard атакує організації, які виступають проти росії, зокрема урядові, оборонні, транспортні, медіа, неурядові структури та медичні установи у США та Європі, включно з Україною.
 
"Вони часто використовують викрадені дані для входу, які ймовірно купують на онлайн-майданчиках. Потрапивши в систему, вони викрадають великі обсяги листування та файлів", – заявили дослідники.

 

кібербезпекавійна в Україніросія окупанти

