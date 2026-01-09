Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європейські союзники розходяться у підходах до миротворців в Україні – The Telegraph

09 січня 2026, 12:08
Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що німецькі війська будуть розгорнуті лише на території НАТО навколо України.

Велика Британія та Франція пообіцяли надіслати свої війська для підтримки миротворчої операції в Україні, тоді як Німеччина займає вичікувальну позицію.

Про це повідомляє The Telegraph.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що німецькі війська будуть розгорнуті лише на території НАТО навколо України для моніторингу перемир’я та зміцнення обороноздатності країни. "Це може включати, наприклад, розгортання військ на сусідніх територіях НАТО після перемир’я", — уточнив він. Тобто, у гіпотетичній мирній Україні поряд із британськими та французькими військовими "чоботів на землі" не буде.

Попри те, що Мерц відновив курс на зміцнення Бундесверу та створення однієї з найпотужніших армій Європи, його рішення відображає внутрішньополітичні обмеження: будь-яке розгортання військ за кордоном вимагає схвалення Бундестагу. Через слабку більшість у парламенті та політичну делікатність таких рішень, канцлер обрав більш м’яку позицію — розгортання військ поблизу, а не всередині України.

Для порівняння, Великобританія та Франція вже готові направити війська без таких внутрішніх обмежень, хоча обсяги їхньої участі поки що не уточнені. Існуючий прецедент — розміщення п’яти тисяч німецьких військових у Литві уздовж кордонів з росією та білоруссю — демонструє можливості Берліна, але поки що обмежує їх застосування без парламентського схвалення.

Таким чином, на даному етапі Німеччина бере участь у миротворчій місії лише поблизу України, залишаючись у ролі стриманого партнера на тлі активних дій Франції та Великобританії.

НімеччинаЄвросоюзвійна в УкраїніФрідріх Мерцмиротворча місія

