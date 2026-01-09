Трамп поставив силу вище міжнародного права — NYT

Трамп також торкнувся теми війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що міжнародне право та міждержавні договори не є визначальними для його рішень щодо застосування військової сили, а єдиним реальним обмеженням для нього залишається власна мораль.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

На запитання журналістів про межі його глобальної влади Трамп відповів, що вони зводяться до «власного розуму та моралі». За його словами, міжнародні норми можуть застосовуватися до США лише тоді, коли він сам вважає це доцільним.

Водночас президент визнав, що його адміністрація формально дотримується міжнародного права, однак наголосив, що не вбачає в ньому перешкоди для використання сили з метою тиску, ударів або вторгнень. На цьому тлі держсекретар США Марко Рубіо ініціював вихід країни з десятків міжнародних організацій, орієнтованих на багатосторонню співпрацю.

Говорячи про зовнішню політику, Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, що для нього важливіше — збереження НАТО чи отримання контролю над Гренландією, однак визнав, що «можливо доведеться робити вибір». Він також заявив, що Північноатлантичний альянс без участі США фактично не має сенсу.

Президент США знову наполіг на тому, що Гренландія має перейти під контроль Сполучених Штатів, підкресливши стратегічне значення території. За його словами, "володіння є дуже важливим", і він не вважає визначальним той факт, що острів перебуває під контролем союзника по НАТО — Данії.

Окремо президент прокоментував завершення терміну дії останнього договору про контроль над ядерними озброєннями з росією, зазначивши, що не вважає це проблемою і розраховує укласти "кращу угоду", потенційно за участю Китаю.

Він також відкинув побоювання, що дії США можуть створити прецедент для агресії Китаю щодо Тайваню або подальших дій росії. На думку Трампа, ці ситуації не є порівнянними. Водночас він заявив, що попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про своє невдоволення можливим силовим сценарієм навколо Тайваню.

Коментуючи внутрішню політику, Трамп заявив, що судова влада може обмежувати його повноваження лише в окремих випадках. У разі скасування мит Верховним судом він припустив можливість запровадження аналогічних заходів під іншою юридичною назвою.

Крім того, президент заявив про готовність за потреби застосувати Закон про повстання (Insurrection Act), який дозволяє використання військових сил усередині США, зокрема для реагування на масові протести або федералізації Національної гвардії, хоча наразі, за його словами, такої необхідності немає.