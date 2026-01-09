Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп поставив силу вище міжнародного права — NYT

09 січня 2026, 08:41
Трамп поставив силу вище міжнародного права — NYT
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Трамп також торкнувся теми війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що міжнародне право та міждержавні договори не є визначальними для його рішень щодо застосування військової сили, а єдиним реальним обмеженням для нього залишається власна мораль.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

На запитання журналістів про межі його глобальної влади Трамп відповів, що вони зводяться до «власного розуму та моралі». За його словами, міжнародні норми можуть застосовуватися до США лише тоді, коли він сам вважає це доцільним.

Водночас президент визнав, що його адміністрація формально дотримується міжнародного права, однак наголосив, що не вбачає в ньому перешкоди для використання сили з метою тиску, ударів або вторгнень. На цьому тлі держсекретар США Марко Рубіо ініціював вихід країни з десятків міжнародних організацій, орієнтованих на багатосторонню співпрацю.

Говорячи про зовнішню політику, Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, що для нього важливіше — збереження НАТО чи отримання контролю над Гренландією, однак визнав, що «можливо доведеться робити вибір». Він також заявив, що Північноатлантичний альянс без участі США фактично не має сенсу.

Президент США знову наполіг на тому, що Гренландія має перейти під контроль Сполучених Штатів, підкресливши стратегічне значення території. За його словами, "володіння є дуже важливим", і він не вважає визначальним той факт, що острів перебуває під контролем союзника по НАТО — Данії.

Трамп також торкнувся теми війни в Україні, заявивши, що його політика була "дуже лояльною до Європи", і без його дій росія, за його словами, "вже мала б усю Україну".

Окремо президент прокоментував завершення терміну дії останнього договору про контроль над ядерними озброєннями з росією, зазначивши, що не вважає це проблемою і розраховує укласти "кращу угоду", потенційно за участю Китаю.

Він також відкинув побоювання, що дії США можуть створити прецедент для агресії Китаю щодо Тайваню або подальших дій росії. На думку Трампа, ці ситуації не є порівнянними. Водночас він заявив, що попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про своє невдоволення можливим силовим сценарієм навколо Тайваню.

Коментуючи внутрішню політику, Трамп заявив, що судова влада може обмежувати його повноваження лише в окремих випадках. У разі скасування мит Верховним судом він припустив можливість запровадження аналогічних заходів під іншою юридичною назвою.

Крім того, президент заявив про готовність за потреби застосувати Закон про повстання (Insurrection Act), який дозволяє використання військових сил усередині США, зокрема для реагування на масові протести або федералізації Національної гвардії, хоча наразі, за його словами, такої необхідності немає.

Дональд ТрампСШАвійна в Україні

Останні матеріали

Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється