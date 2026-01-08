Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський провів кадрові ротації у п'яти областях України

08 січня 2026, 20:36
Зеленський провів кадрові ротації у п'яти областях України
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Кадрові зміни відбуваються на тлі ширшого оновлення керівного складу державних органів, яке президент Володимир Зеленський анонсував на початку року.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових голів Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської та Вінницької обласних державних адміністрацій. Відповідні документи оприлюднені на сайті президента.

Головою Чернівецької ОДА призначено Руслана Осипенка. Іншим указом з цієї посади звільнено Руслана Запарянюка. У Дніпропетровській області керівником ОДА став Олександр Ганжа, який змінив Владислава Гайваненка.

Новим головою Полтавської ОДА призначено Віталія Дяківнича, а начальницею Вінницької ОДА — Наталю Заболотну. Водночас укази про звільнення попередніх керівників Полтавської та Вінницької адміністрацій наразі не оприлюднені.

Крім того, на сайті президента з’явився указ про звільнення В’ячеслава Негоди з посади начальника Тернопільської обласної державної адміністрації. Хто обійме цю посаду надалі, поки не повідомляється.

Кадрові зміни відбуваються на тлі ширшого оновлення керівного складу державних органів, яке президент Володимир Зеленський анонсував на початку року. Раніше він заявляв про низку перестановок у центральних органах влади та силових структурах, зокрема в Офісі президента та Державній прикордонній службі України.

Володимир Зеленськийвійна в Україні

