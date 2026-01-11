Партизани вдарили по системі ППО рф у Підмосков’ї

Там було спалено вишку зв’язку підрозділу ППО, яка забезпечувала управління та радіоелектронну розвідку.

Агенти партизанського руху АТЕШ провели диверсію у московській області, знищивши вишку зв’язку військового підрозділу протиповітряної оборони рф.

Про це рух повідомив 11 січня.

За інформацією АТЕШ, удару зазнав елемент системи ППО 5-ї дивізії зенітних ракетних військ ВКС росії. У результаті диверсії було спалено вежу зв’язку, яка відігравала ключову роль у функціонуванні підрозділу.

"Наші агенти успішно провели диверсію, знищивши вежу зв’язку військового підрозділу ППО", - заявили у русі АТЕШ.

Зазначається, що знищена вишка була важливим комунікаційним вузлом. Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв’язок для оперативного обміну інформацією та управління між командуванням і підпорядкованими підрозділами.

Крім того, на вежі розміщувалася апаратура радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів, необхідна для контролю повітряної й радіоелектронної обстановки в регіоні.

У АТЕШ наголосили, що знищення цього вузла суттєво послаблює потенціал російської ППО в центральному регіоні країни. Порушення системи зв’язку, управління та розвідки робить її менш ефективною й більш вразливою.