Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Партизани вдарили по системі ППО рф у Підмосков’ї

11 січня 2026, 16:17
Партизани вдарили по системі ППО рф у Підмосков’ї
Стоп росія
Там було спалено вишку зв’язку підрозділу ППО, яка забезпечувала управління та радіоелектронну розвідку.

Агенти партизанського руху АТЕШ провели диверсію у московській області, знищивши вишку зв’язку військового підрозділу протиповітряної оборони рф. 

Про це рух повідомив 11 січня.

За інформацією АТЕШ, удару зазнав елемент системи ППО 5-ї дивізії зенітних ракетних військ ВКС росії. У результаті диверсії було спалено вежу зв’язку, яка відігравала ключову роль у функціонуванні підрозділу.

"Наші агенти успішно провели диверсію, знищивши вежу зв’язку військового підрозділу ППО", - заявили у русі АТЕШ.

Зазначається, що знищена вишка була важливим комунікаційним вузлом. Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв’язок для оперативного обміну інформацією та управління між командуванням і підпорядкованими підрозділами. 

Крім того, на вежі розміщувалася апаратура радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів, необхідна для контролю повітряної й радіоелектронної обстановки в регіоні.

У АТЕШ наголосили, що знищення цього вузла суттєво послаблює потенціал російської ППО в центральному регіоні країни. Порушення системи зв’язку, управління та розвідки робить її менш ефективною й більш вразливою.

 

Росіявійнавтрати рф

Останні матеріали

Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється