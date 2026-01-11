Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія обговорює з Канадою та Австралією заборону соцмережі X (Twitter)

11 січня 2026, 19:49
Британія обговорює з Канадою та Австралією заборону соцмережі X (Twitter)
Joel Saget/AFP/Getty Images
Канадські та австралійські уряди поки займають різні позиції щодо заборони.

Велика Британія веде переговори з Канадою та Австралією про можливу заборону соціальної мережі X (Twitter), яка належить мільярдеру Ілону Маску, через побоювання щодо використання його чат-бота Grok для створення відвертих зображень жінок і дітей. 

Про це повідомляє британський телеканал GB News.

За даними видання, Британія прагне домовитися про тристороннє спільне реагування на проблему «діпфейків» та неналежного використання штучного інтелекту у соцмережах.

"Той факт, що цей інструмент використовувався для створення таких зображень, я вважаю абсолютно огидним. Це ще один приклад того, як соціальні мережі не проявляють соціальної відповідальності. Австралійці та весь світ заслуговують на краще", -засудив ситуацію прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

Водночас канадські ліберальні депутати заперечують, що їхня країна планує заборону соцмережі X (Twitter). Так, депутат від Торонто-Центр Еван Соломон заявив:

"Канада не розглядає можливість заборони X (Twitter).

Британія попередила, що може повністю заблокувати соцмережу відповідно до закону про безпеку в інтернеті, якщо Маск не видалить функцію, яка дозволяє створювати відверті зображення.

Ілон Маск вже відреагував: у суботу, 10 січня, він назвав лейбористів «фашистами» та заявив, що міністри «шукають будь-який привід для цензури» його програми.

Крім того, конгресменка-республіканка Анна Полін Луна, союзниця Дональда Трампа, пригрозила санкціями проти прем’єр-міністра Кіра Стармера та Великої Британії у разі блокування платформи X (Twitter).

GB News додає, що блокування соцмережі поставило б Британію на один рівень із країнами, як-от Іран, Північна Корея, Китай і росія. Однак урядовці вважають, що координовані дії кількох країн можуть стати сильним сигналом для Маска.

 

АвстраліяКанадаВелика БританіяX (Twitter)

