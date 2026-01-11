Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський звинуватив росію у свідомому терорі українців під час морозів

11 січня 2026, 15:35
Зеленський звинуватив росію у свідомому терорі українців під час морозів
Фото: Зеленський / Telegram
Тим самим ускладнивши життя цивільному населенню.

У низці регіонів України після російських ударів по критичній інфраструктурі зберігається складна ситуація. Аварійні служби, енергетики та ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням електро-, тепло- та водопостачання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, повернення нормального життя після постійних атак РФ є титанічною, але вкрай важливою роботою. Президент подякував усім фахівцям, які залучені до ліквідації наслідків обстрілів і забезпечують життєдіяльність країни.

Зеленський наголосив, що лише за минулий тиждень Росія застосувала проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб і більш ніж 50 ракет різних типів, зокрема балістичних і крилатих. За його словами, удари спрямовувалися по об’єктах, які не мають військового значення, зокрема по енергетичній інфраструктурі та житловій забудові.

"Вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти цивільного населення", - наголосив президент.

Він також подякував мобільним вогневим групам, підрозділам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, які щодня й щоночі захищають Україну від ворожих атак.

Окремо Володимир Зеленський підкреслив важливість внутрішньої стійкості українського суспільства, подальшого посилення обороноздатності держави та стабільної підтримки з боку міжнародних партнерів. За його словами, скоординована дипломатія залишається ключовим інструментом для досягнення справедливого миру.

 
