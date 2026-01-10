Велика Британія виділить $270 млн на підготовку військ для України

Передбачається, що Велика Британія щомісяця відправлятиме тисячі таких безпілотників ЗСУ, щоб допомогти захиститися від російських повітряних атак.

Велика Британія виділить $270 млн на фінансування підготовки до розгортання військ в Україні.

Нагадаємо, це сталося після того, як цього тижня країна пообіцяла Україні відправити своїх миротворців у разі припинення вогню.

Як пише Reuters, відвідавши Київ, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що гроші будуть витрачені на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку, а також на захист від дронів і на забезпечення готовності миротворців до розгортання.

"Ми різко збільшуємо інвестиції в підготовку, забезпечуючи готовність британських збройних сил до розгортання... в Україні, оскільки безпека України означає безпеку Великлй Британії", - прокоментував Гілі.

Примітно, що ця заява з'явилася на тлі новин про те, що рф завдала удару по Україні потужною гіперзвуковою ракетою "Орєшнік", що, на думку європейських союзників Києва, було спробою залякати їх і відмовити від підтримки України.

Гілі, який побував на місці прильоту дрона в багатоповерхівку на Дарниці, заявив, що фінансування підготовки миротворців показує, що уряд "нарощує інвестиції" в допомогу Україні.

"Ці капітальні витрати фінансуються з основного оборонного бюджету і посилають чіткий сигнал союзникам і противникам про намір Великої Британії очолити багатонаціональні сили і виконати обіцянки щодо забезпечення миру в Україні", - йдеться в заяві Міністерства оборони.

Крім того, Гілі повідомив, що випуск безпілотників-перехоплювачів "Восьминіг", створених на базі української розробки, але вироблених у Великій Британії, розпочнеться в січні.

Передбачається, що Велика Британія щомісяця відправлятиме тисячі таких безпілотників ЗСУ, щоб допомогти захиститися від російських повітряних атак.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламент про плани розміщення до 6 тисяч французьких військових в Україні у разі укладення мирної угоди