Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Велика Британія виділить $270 млн на підготовку військ для України

10 січня 2026, 15:15
Велика Британія виділить $270 млн на підготовку військ для України
Фото: з вільних джерел
Передбачається, що Велика Британія щомісяця відправлятиме тисячі таких безпілотників ЗСУ, щоб допомогти захиститися від російських повітряних атак.

Велика Британія виділить $270 млн на фінансування підготовки до розгортання військ в Україні.

Нагадаємо, це сталося після того, як цього тижня країна пообіцяла Україні відправити своїх миротворців у разі припинення вогню.

Як пише Reuters, відвідавши Київ, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що гроші будуть витрачені на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку, а також на захист від дронів і на забезпечення готовності миротворців до розгортання.

"Ми різко збільшуємо інвестиції в підготовку, забезпечуючи готовність британських збройних сил до розгортання... в Україні, оскільки безпека України означає безпеку Великлй Британії", - прокоментував Гілі.

Примітно, що ця заява з'явилася на тлі новин про те, що рф завдала удару по Україні потужною гіперзвуковою ракетою "Орєшнік", що, на думку європейських союзників Києва, було спробою залякати їх і відмовити від підтримки України.

Гілі, який побував на місці прильоту дрона в багатоповерхівку на Дарниці, заявив, що фінансування підготовки миротворців показує, що уряд "нарощує інвестиції" в допомогу Україні.

"Ці капітальні витрати фінансуються з основного оборонного бюджету і посилають чіткий сигнал союзникам і противникам про намір Великої Британії очолити багатонаціональні сили і виконати обіцянки щодо забезпечення миру в Україні", - йдеться в заяві Міністерства оборони.

Крім того, Гілі повідомив, що випуск безпілотників-перехоплювачів "Восьминіг", створених на базі української розробки, але вироблених у Великій Британії, розпочнеться в січні.

Передбачається, що Велика Британія щомісяця відправлятиме тисячі таких безпілотників ЗСУ, щоб допомогти захиститися від російських повітряних атак.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламент про плани розміщення до 6 тисяч французьких військових в Україні у разі укладення мирної угоди

Велика Британіявійна в УкраїніДжон Гілімиротворча місія

Останні матеріали

Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється