Франція планує розміщення до 6 тисяч військових в Україні після мирної угоди

10 січня 2026, 11:59
Франція планує розміщення до 6 тисяч військових в Україні після мирної угоди
Фото: з вільного доступу
Макрон представив деталі французького внеску в гарантії безпеки для України, підкресливши, що сили не будуть діяти на лінії фронту.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламент про плани розміщення до 6 тисяч французьких військових в Україні у разі укладення мирної угоди.

Про це повідомляє Le Monde.

8 січня у Єлисейському палаці відбулася закрита зустріч за участю міністрів, військового керівництва, керівників парламенту та лідерів фракцій. За словами учасників, Макрон представив деталі французького внеску в гарантії безпеки для України, підкресливши, що сили не будуть діяти на лінії фронту.

Начальник Генштабу Франції Фаб’єн Мандон пояснив, що мова йде не про сили стримування чи стабілізації, а про "сили підтримки української армії". За словами Макрона, іноземні військові будуть розміщені «далеко від фронту» та займатимуться супроводом і навчанням українських підрозділів.

Лідер депутатів "Непокоренної Франції" Матильда Пано підтвердила можливість направлення до 6 тисяч солдатів і висловила сумнів у надійності американських гарантій безпеки. "Немає жодних підстав довіряти Дональду Трампу", — зазначила вона.

Частина опозиції, включаючи "Непокоренну Францію", комуністів і праве «Національне об’єднання», наполягає, що розгортання військ повинно відбуватися лише за наявності мандата ООН. Водночас представники правих наголошують, що за офіційного запиту Києва міжнародний мандат може не бути обов’язковим.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що протягом двох-трьох тижнів у парламенті відбудуться окремі дебати щодо цього питання.

Нагадаємо, 6 січня в Парижі відбулися переговори за участю України, США та країн "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України в рамках мирної угоди. Союзники планують взяти на себе реальні обов’язкові зобов’язання у разі нової агресії росії, закладені у проєкті Паризької угоди про гарантії безпеки для України.

