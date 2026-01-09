Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер

Колишній посол США в НАТО та старший науковий співробітник Белферського центру Гарвардського університету Іво Даалдер у колонці в Politico звертає увагу на те, що поки світ переходить на відновлювану енергетику, Трамп робить ставку на нафту – вичерпний ресурс, попит на який невпинно падає. Його одержимість "рідким золотом" переросла з риторики на військову інтервенцію: атака на Венесуелу стала найяскравішим проявом енергетичної політики, що нагадує імперіалізм ХІХ століття. Президент США робить ставку на те, що Сполучені Штати стануть найбільшою, і, можливо, останньою нафтовою державою світу, тоді як Китай робить ставку на те, щоб стати найбільшою і найстійкішою електроенергетичною державою, наголошує Іво Даалдер.

Виправдовуючи свою військову операцію проти Венесуели, президент США Дональд Трамп звернувся до історії, що сталася понад два століття тому, і скористався доктриною Монро. Але насправді його надзвичайний крок був продиктований іншим інтересом XIX століття – нафтою.

За даними New York Times, те, що почалося як спроба змусити венесуельський режим відмовитися від влади і припинити потік наркотиків та мігрантів до США, восени минулого року перетворилося на рішучий намір заволодіти нафтою країни. І рушійною силою цієї зміни був президент.

Утім це не дивно – Трамп уже десятиліттями одержимий нафтою, навіть попри те, що більшість країн світу активно намагається відмовитися від неї.

Ще у 1980-х роках Трамп скаржився на те, що США захищають Японію, Саудівську Аравію та інші країни, щоб забезпечити вільний потік нафти. "Світ сміється з американських політиків, які захищають кораблі, що нам не належать, і нафту, яка нам не потрібна, призначену для союзників, які нам не допомагають", – написав він у газетній рекламі 1987 року.

Підтримавши війну в Іраку із самого початку, він пізніше скаржився, що США не отримали від неї достатньої вигоди. "Я б забрав нафту, – заявив він Wall Street Journal у 2011 році. – Я б не залишив Ірак і не дозволив би Ірану забрати нафту". Того ж року він також відкинув гуманітарні проблеми в Лівії, заявивши: "Мене цікавить Лівія тільки в тому випадку, якщо ми заберемо нафту".

Не дивно, що заклик "забирайте нафту" згодом став гаслом першої президентської кампанії Трампа і його першого терміну на посаді. Скаржачись, що США "нічого" не отримали за всі гроші, витрачені на вторгнення в Ірак, він заявив: "Раніше було так: переможець отримує трофеї...". "Я завжди говорив: забирайте нафту", – поскаржився він під час форуму головнокомандувачів у 2016 році.

Як президент, він також наполягав на збереженні американських військ у Сирії саме з цієї причини у 2019 році. "Я люблю нафту, – сказав він, – ми тримаємо нафту".

Але якщо Ірак, Лівія і навіть Сирія були конфліктами, розпочатими попередниками Трампа, то Венесуела – це зовсім інша справа.

За кілька тижнів до захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро Трамп чітко дав зрозуміти, що має статися: 16 грудня 2025 року він оголосив про нафтову блокаду країни "доти, доки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та інші активи, які раніше вкрали у нас".

Потім, після захоплення Мадуро, Трамп заявив, що США "управлятимуть країною", щоб отримати її нафту. "Ми займаємося нафтовим бізнесом, – заявив він. – Ми змусимо наші великі американські нафтові компанії... вкласти мільярди доларів, відремонтувати зруйновану інфраструктуру і почати заробляти гроші".

"Ми видобудемо з-під землі величезні багатства", – наполягав Трамп. – Вони також підуть до Сполучених Штатів Америки у вигляді компенсації за збитки, завдані нам цією країною".

У середу міністр енергетики Кріс Райт оголосив, що Венесуела постачатиме свою нафту до США, "а потім, у майбутньому, ми продаватимемо на ринку продукцію, видобуту у Венесуелі", фактично оголосивши про експропріацію найважливіших національних ресурсів Венесуели.

Все це нагадує імперіалізм XIX століття. Але проблема з нафтовою одержимістю Трампа лежить глибше, ніж його бажання вкрасти її в інших, за потреби – силою. Він зациклений на вичерпному ресурсі, значення якого постійно зменшується.

І все ж це, здається, не має значення.

Протягом усієї своєї передвиборчої кампанії Трамп продовжував наголошувати на необхідності збільшити видобуток нафти. "Бури, бейбі, бури" стало таким же центральним елементом його енергетичної політики, як "забирайте нафту" було для його поглядів щодо військового втручання. Він закликав керівників нафтових компаній зібрати 1 мільярд доларів для його кампанії, обіцяючи, що його адміністрація буде "вигідною угодою" для їхньої галузі. І він безперервно говорив про великі запаси "рідкого золота" у США, стверджуючи: "Ми заробимо ціле багатство".

Але це були не просто передвиборчі обіцянки. Після повернення на посаду Трамп задіяв усі важелі уряду США, щоб збільшити видобуток нафти в країні та експорт за кордон. Він створив Національну раду з енергетичного домінування, відкрив захищені території на Алясці та Арктичному національному заповіднику для розвідки нафти і газу, підписав закон про негайну оренду морських родовищ нафти і газу та ініціював реформи в сфері дозволів, щоб прискорити будівництво трубопроводів, розширення нафтопереробних заводів та експорт скрапленого природного газу.

Водночас він критикував зусилля щодо скорочення викидів парникових газів як частину "містифікації" щодо зміни клімату, знову вивів США з Паризької кліматичної угоди та вжив низку заходів, щоб зупинити довгостроковий перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії. Він підписав закон, який скасовує кредити та субсидії для заохочення придбання сонячних батарей та електромобілів для домогосподарств, посилаючись на національну безпеку, щоб зупинити розвиток офшорної вітроенергетики, та скасував гранти, що стимулювали виробництво відновлюваної енергії.

Проблема всіх цих зусиль полягає в тому, що США зараз роблять ставку на викопне паливо саме в той момент, коли його глобальне майбутнє занепадає. Сьогодні видобуток нафти вже перевищує споживання, а глобальний попит, як очікується, досягне піку наприкінці цього десятиліття. За останні 12 місяців вартість нафти знизилася більш ніж на 23 відсотки, що робить подальшу розвідку і видобуток дедалі менш рентабельними для ринку.

Тим часом відновлювані джерела енергії стають значно дедалі економічно вигіднішими. Майбутнє все більше залежить від відновлюваних джерел енергії, які забезпечують рух наших автомобілів, опалення, охолодження та освітлення наших будинків, живлення центрів обробки даних, сучасних виробничих підприємств та всього іншого, що підтримує наше життя на Землі.

Використовуючи енергію сонця, силу вітру та тепло Землі, Китай будує своє майбутнє на невичерпних ресурсах. І хоча Пекін є лідером у цій галузі, багато інших країн наслідують його приклад. Усе це відбувається в той час, коли США знову починають покладатися на вичерпні запаси викопного палива.

Трамп робить ставку на те, щоб стати найбільшою і, можливо, останньою, нафтовою державою світу. Китай робить ставку на те, щоб стати найбільшою і найстійкішою електроенергетичною державою. На чиєму боці ви хотіли б бути?

Джерело: Politico