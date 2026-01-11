Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина пропонує НАТО створити місію для захисту безпеки Гренландії

11 січня 2026, 19:26
Німеччина пропонує НАТО створити місію для захисту безпеки Гренландії
Фото: b.dk
Ідея може отримати назву Arctic Sentry і стане аналогом місії Baltic Sentry у Балтійському морі.

Німеччина може запропонувати створити спільну військову місію НАТО з офіційною метою моніторингу та захисту безпекових інтересів Альянсу в Арктиці. Насправді головним завданням нової операції буде захист Гренландії. 

Про це інформує агенція Bloomberg.

За інформацією видання, зразком для нової місії може стати Baltic Sentry, створена минулого року для забезпечення безпеки НАТО у Балтійському морі. Нову місію, яку можуть назвати Arctic Sentry, зосередять на охороні Гренландії та контролі регіональної безпеки.

Видання нагадало, що після успішної операції із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, колишній президент США Дональд Трамп повернувся до ідеї встановити контроль над Гренландією. Острів належить Данії, союзнику США по НАТО, але Трамп прикривається «міркуваннями національної безпеки». Його ініціативи викликали різку критику у Європі.

"Вирішувати майбутнє Гренландії мають виключно Данія та Гренландія. Територіальний суверенітет і цілісність повинні поважатися. Ці принципи міжнародного права застосовуються до всіх, включаючи Сполучені Штати", - наголосив віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль.

Незабаром голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль відвідає Вашингтон, де зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони планують обговорити питання Гренландії та співпрацю в Арктиці.

"Там, де існують різні погляди, ми хочемо працювати над цими розбіжностями в діалозі, щоб належним чином виконати нашу спільну відповідальність за мир і безпеку. Законні інтереси всіх союзників НАТО, а також інтереси мешканців регіону, повинні бути в центрі наших міркувань. Звичайно, це також стосується Гренландії та її народу", – зазначив міністр представникам ЗМІ.

 
СШАНімеччинаНАТОГренландія

