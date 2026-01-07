Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер

Відомий американський історик Тімоті Снайдер аналізує американське втручання у Венесуелу через призму історичних прецедентів, демонструючи, як воно поєднує найгірші риси минулих помилок США – від імперіалізму в Латинській Америці до іракської авантюри. Автор наголошує, що ця операція спрямована не стільки на встановлення демократії у Венесуелі, скільки на внутрішню трансформацію Америки за фашистською моделлю, де зовнішня війна легітимізує авторитаризм вдома.

Тепер, коли Сполучені Штати вигнали Ніколаса Мадуро з Венесуели, варто розглянути чотири прецеденти. Жодна подія сьогодення не є точною копією будь-якого епізоду з минулого. Але згадуючи історію, ми можемо побачити елементи сьогодення, які інакше були б приховані пропагандою або емоціями.

1. Американське втручання в Латинській Америці. Протягом Холодної війни і навіть задовго до неї Сполучені Штати втручалися у справи країн Центральної і Південної Америки, вважаючи, що мають неявне право обирати лідерів. Іноді ці втручання були спрямовані на те, щоб змінити результати виборів, замінивши обраного лідера або уряд людьми, яких підтримував Вашингтон.

Під час Холодної війни такі операції прикривалися пропагандою на користь демократії, керуючись логікою, що будь-які дії США спрямовані на те, щоб зупинити комунізм, а комунізм є антидемократичним.

Цього разу ніхто не робить вигляду, що метою є демократія. Ніколас Мадуро та його союзники вкрали результати виборів у Венесуелі 2024 року, але саме цей реальний злочин – не те, за що їх карають прихильники Трампа: трампісти віддають перевагу суто вигаданому поняттю "наркотероризм". У Венесуелі є законно обраний президент – Едмундо Гонсалес. Немає жодних ознак, що він фігурує в планах Трампа. Трамп відмахується від відважної активістки Марії Мачадо, лауреатки Нобелівської премії миру, називаючи її "приємною жінкою", яка нібито не має підтримки населення. (Це після того, як вона присвятила йому премію – важливо пам'ятати золоте правило спілкування з Трампом: він завжди вас розчарує).

У світлі відкритого вивезення Мадуро до США в січні 2026 року варто також повернутися до вивезення Марії Мачадо за підтримки США в грудні 2025 року, всього чотири тижні тому. На той час це здавалося кроком, покликаним допомогти їй потрапити до Норвегії на церемонію вручення Нобелівської премії миру. Наразі це виглядає скоріше як спроба США усунути конкурентку за владу та розчистити шлях для американського імперіалізму, спрямованого не стільки проти Мадуро, скільки проти венесуельського народу.

Проте імперіалізм, схоже, продуманий не надто добре. У минулому американські уряди обирали лідерів у Латинській Америці, які підтримували інтереси американських компаній. На перший погляд, те саме відбувається і тут. Трамп подає нафту Венесуели та гроші, які можна на ній заробити, як головне виправдання всієї операції. Але в короткостроковій перспективі венесуельська нафта приносить мало прибутку; в довгостроковій перспективі потрібні величезні інвестиції. А це вимагає політичної стабільності. На перший погляд, нафтові компанії готові в це повірити.

На користь демократії можна навести багато аргументів. Один із найвагоміших – стабільність: вона дає можливість вийти з кризи. Очевидним кроком для Венесуели зараз було б проведення виборів.

2. Друга війна в Іраку. Вторгнення в Ірак у 2003 році стало поворотним моментом для американської могутності та принципів. Воно забрало життя сотень тисяч іракців. Воно ґрунтувалося на брехні, що підірвало авторитет США та послабило їхній вплив. Воно поглинуло величезні суми американських грошей і уваги, давши Китаю можливість піднятися до світового рівня.

Вторгнення в Ірак базувалося на ідеї, що усунення поганих інституцій і поганої людини призведе до іншої, кращої форми урядування. Сполучені Штати мали лише дуже обмежені плани щодо політичного майбутнього країни: адміністрація Буша уявляла, що поразка армії, усунення диктатора і заборона політичної партії самі по собі будуть достатніми для створення умов для демократії.

Цього разу не йдеться про демократію, але існує подібне переконання, що просте усунення поганого актора Мадуро нібито автоматично створить умови для бажаних змін у Венесуелі, якою, за задумом, "керуватиме" Америка. Але у Венесуелі армія насправді не була переможена, і режим Мадуро не виявляє жодних ознак змін.

В Іраку, хоча це було соромно визнавати, американські окупанти були змушені співпрацювати з тими, кого, за їхніми словами, вони повалили. В Іраку ця еволюція тривала роками, у Венесуелі – годинами. Якщо й існує якийсь американський план, то він полягає в тому, що тепер усі у Венесуелі робитимуть те, чого хочуть американці, починаючи з уряду Мадуро, який усе ще перебуває при владі.

Трамп каже, що людина, яку Мадуро вважав своєю віцепрезиденткою, Делсі Родрігес, може керувати справами для американців. Вона обіймає цю посаду завдяки сфальсифікованим виборам; тепер, здається, їй пропонують опертися на американське насильство, а також на секретні служби Мадуро і цивільні банди. Зі свого боку Родрігес каже, що операція була незаконною і, здається, переконана, що її провели в інтересах міжнародної єврейської змови.

Ще одним вагомим аргументом на користь демократії є легітимність. Режим Мадуро утримує владу за допомогою насильства та залякування. Його залишки не стають легітимнішими, коли їх підтримує американське насильство та залякування.

3. російське вторгнення в Україну. Було вражаюче чути, як Дональд Трамп описував усунення Мадуро як "надзвичайну військову операцію", адже це, фактично, ті самі слова, які путін вжив у своїй промові, оголошуючи про повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Цікаво, який термін використовували перекладачі під час усіх тих довгих телефонних розмов Трампа з путіним.

Вторгнувшись в Україну, путін навмисно використовував мову права, стверджуючи, що його агресія виправдана Статутом ООН. Мета полягала не в тому, щоб підтвердити, а в тому, щоб висміяти принципи міжнародного права. росія доклала чимало зусиль, щоб створити світ, в якому всі ставляться до міжнародного права як до жарту. Американський уряд не доклав жодних зусиль, щоб виправдати вивезення Мадуро з погляду міжнародного права, що є очевидною інтелектуальною перемогою росії, навіть якщо сам кремль може бути незадоволений наслідками в цьому конкретному випадку.

Це менш очевидно, але байдужість до закону є перемогою для Китаю. Дотепер росіяни виконували брудну роботу в рамках зусиль Китаю щодо перетворення міжнародного порядку на просту гру силової політики, яку здійснювали диктатори в інтересах особистих пріоритетів. Тепер американці також допомагають створити китайський світовий порядок.

Як і путін щодо України, Трамп не приховує, що хоче "керувати" Венесуелою. І в одному аспекті він був успішнішим, ніж путін. російське вторгнення 2022 року супроводжувалося численними спробами вбивства президента України Володимира Зеленського. США вдалося вивезти Мадуро.

Варто підкреслити, що американське втручання, хоча й було явно актом війни, по суті було розвідувальною операцією з військовою підтримкою. Наскільки я можу судити, ми стали свідками довгострокового плану ЦРУ, реалізованого за допомогою авіаударів по венесуельських зенітних системах, аби гелікоптери могли прилетіти і відлетіти. Трамп подав це як "атаку, якої люди не бачили з часів Другої світової війни", що звучить абсурдно. Вся його пресконференція зводилася до того, що військові зробили диво, і на цьому все закінчилося. Але що буде, коли виявиться, що це не так?

Третім вагомим аргументом на користь демократії є передбачуваність. путін був здивований, коли українці чинили опір його вторгненню, і тому він був змушений продовжувати його, несучи величезні й безглузді витрати для свого народу. Якщо стане очевидним, а це неминуче, що Сполучені Штати усунули Мадуро, щоб поставити на його місце свою версію Мадуро, то вони зіткнуться з опором усіх видів, і значна його частина буде непередбачуваною. США зараз увійшли в логіку ескалації, у якій кожна несподіванка в іншій країні зустрічатиметься дедалі більшою військовою силою. Спосіб запобігти хаосу й убивствам – провести вибори (або в цьому випадку визнати президентом особу, яка виграла останні президентські вибори у Венесуелі).

4. Війни фашистів. Фашистські режими були переможені у 1945 році, але поки вони існували, їх легітимізувала війна. Фашисти стверджували, що їхні диктатури були виправдані, оскільки їхні політичні опоненти насправді служили іноземним ворогам і міжнародним змовам. Німеччина, Італія та Румунія вели війни, щоб поєднати зовнішнього та внутрішнього ворога. Коли населення перебувало у стані війни, було набагато легше придушувати внутрішнього ворога.

Ніхто не може бути впевнений, що саме думає Трамп, але можна припустити, що його цілі у вивезенні Мадуро з Венесуели були внутрішніми. Звинувачення, висунуті проти Мадуро, стосуються наркотиків, а не більш серйозних (і набагато легших для доведення) актів позасудових вбивств і тортур, скоєних його режимом. Наркотична складова служить політичній меті об'єднання зовнішнього та внутрішнього ворога. Оскільки в торгівлі наркотиками беруть участь як іноземні, так і внутрішні актори, це дозволяє прибічникам Трампа стверджувати, що його політичні опоненти служать міжнародній змові. Як і питання міграції, "війна з наркотиками" Трампа може бути використана для створення ще більшої парамілітарної організації, подібної до ICE.

Трамп і його радники, здається, хочуть отримати політичні дивіденди від війни, не ведучи її по-справжньому. Вони хочуть швидкого шляху до фашизму, одразу проголосивши велику перемогу, і водночас публікуючи твіти про ворогів у власній країні. Але фашизм вимагає не швидких операцій, а реальних бойових дій, які ставлять під загрозу, а отже, залучають цивільне населення. Навіть якщо припустити, що прихильники Трампа й американці загалом підтримують цю операцію проти Венесуели, що сумнівно, про неї забудуть за кілька днів, якщо вона не переросте в ескалацію.

путін був готовий піти за фашистами 1930-х років у повномасштабну війну, поєднану з фашизмом у країні. Трамп, без сумніву, хотів би такого результату, але навряд чи він готовий або здатний зайти так далеко.

Трамп слабкий у себе вдома, і його можна зупинити, за умови, що внутрішньополітична логіка зовнішнього втручання буде визнана і використана проти нього. Цей акт війни більше стосується зміни режиму в США, ніж будь-чого у Венесуелі. Він буде успішним як фашизм лише в тому випадку, якщо американці дозволять йому це зробити. Якщо журналісти та судді визнають зв'язок між зовнішніми авантюрами та внутрішнім авторитаризмом, акт насильства за кордоном дискредитує, а не прискорить наш власний перехід до авторитаризму. І за певних зусиль та трохи везіння ми дійдемо до наших наступних виборів.

Останнім вагомим аргументом на користь демократії є мир. Якби Венесуела могла провести вибори зараз або якби її обраний президент міг обійняти посаду, навряд чи Сполучені Штати мали б якісь обґрунтовані скарги щодо наркотиків чи чогось іншого. Якби американська демократія була дієздатнішою, ми не були б там, де є зараз. Американський президент є головнокомандувачем, але саме Конгрес повинен санкціонувати будь-який акт війни.

Суть цих чотирьох порівнянь не в тому, що історія повторюється. А в тому, що історія відкриває нам очі. Вона допомагає нам зазирнути за ріг, у можливе майбутнє. Сподіваюся, кожен із цих прикладів дає корисну перспективу: що американський імперіалізм є традицією; що усунення чогось або когось не призводить до передбачуваних результатів; що відмова від міжнародного права є не тільки неправильною, але й небажаною; що військові дії за кордоном можуть бути спрямовані на зміну внутрішнього режиму. Те, що ми бачимо, ми можемо зупинити; те, що ми розуміємо, ми можемо змінити.

