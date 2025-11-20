Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і, перш за все, Україну – Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер на тлі масованої російської атаки на українські міста та новин про таємні консультації між путіним і Трампом розробив рекомендації для переговорників як потрібно вести справи і домовлятися з росією. Його головна думка: будь-які переговори з росією мають ґрунтуватися на міжнародному праві, історичному досвіді та, найголовніше, на повазі до суверенітету України та участі самих українців у переговорному процесі. Снайдер застерігає проти небезпеки поспішних угод, які винагороджують агресора і роблять поступки від імені України без її участі. Адже такий підхід не лише несправедливий до жертви агресії, але й підриває міжнародний порядок та створює передумови для майбутніх конфліктів.

Увечері вівторка росія атакувала українських цивільних понад п'ятьма сотнями дронів, крилатих і балістичних ракет. Більшість з них збили, але одна ракета долетіла до Тернополя, влучила в житловий будинок і вбила щонайменше двадцять п'ять цивільних, серед яких троє дітей. По всій країні палали житлові будинки, крамниці, поштові відділення та електростанції. Це черговий величезний військовий злочин у злочинній війні росії.

Тим часом, ми дізнаємося, що путін і Трамп (або їхні емісари) таємно обговорюють варіант завершення війни, який влаштовує росію. З огляду на закладені в цьому пастки, коли агресору дозволяють визначати підсумок власної війни, я спробую зробити крок назад і стисло, спираючись на історичний досвід, окреслити, як могли б насправді проходити переговори. Ось десять основних принципів.

У дієвих переговорах поступки не роблять заздалегідь. Ще ніхто не знає, на що ми погоджуємося (від імені українців) у нинішній пропозиції, але в минулому адміністрація Трампа вже вкидала ідеї величезних поступок: що Україна не повинна вступати в НАТО; що росіян не слід судити за воєнні злочини; що росія не повинна платити військові репарації. Здійснювати поступки наперед, нічого не отримуючи натомість, не лише контрпродуктивно, а і несправедливо, особливо коли ці поступки роблять від імені інших людей. Українці мають бути почуті. Чиновники російської держави-агресора задоволені тим, що їхня позиція лежить в основі пропозиції США. Американці повинні слухати українців. росіяни знають, чому вони вторглися в Україну. Вони знають, яким чином, на їхнє переконання, можуть підкорити Україну і знищити її незалежність. Немає жодних ознак того, що ця адміністрація усвідомила ці цілі росії або достатньо розуміє, як функціонують українська та російська держави, щоб усвідомити небезпеку. Якщо українцям не дозволять вказати на очевидне, постраждають не лише вони, а й усі ми. У попередніх дописах я детально розбирав ці питання. Угоди, які виключають відповідні сторони, навряд чи будуть успішними. Після Першої світової війни країни, яких визнали агресорами, фактично відсторонили від змістовної частини переговорів. Причин Другої світової війни було багато, але це була одна з них. Сьогодні ситуація набагато драматичніша: від процесу усунули країну, яка очевидно є жертвою, – Україну. Звідси випливає наступне. Важливо, як почалася війна. З часів Другої світової війни основним принципом міжнародного порядку є те, що агресія з метою зміни державних кордонів є незаконною. Угода, яка винагороджує росію, послаблює міжнародний порядок і збільшує ймовірність майбутніх воєн. Угода, яка захищає Україну, робить протилежне: вона зміцнює світовий порядок і знижує ймовірність майбутніх воєн. Ядерна війна була б катастрофічним наслідком. Успішний опір України росії істотно знижує ризик ядерної війни. Але якщо Україну сприйматимуть як переможену (наприклад, якщо її змусять до несправедливої угоди), інші країни в Європі та Азії зроблять висновок, що їм потрібно створювати власну ядерну зброю, щоб стримувати майбутнє вторгнення росії (або Китаю). Про це вже широко говорять, це загальновідомо. Поширення ядерної зброї зробить світ набагато небезпечнішим і математично підвищить імовірність ядерної війни. Щоб цього не допустити, світ має бачити, що Україна успішно себе захистила. Це розумний критерій, яким слід міряти будь-яку запропоновану угоду. Учасники мають враховувати власні вразливості. Бажання президента Трампа отримати Нобелівську премію миру є, мабуть, найвідомішою емоційною вразливістю в історії міжнародних відносин. Але якщо це бажання призведе до поспішної і непродуманої спроби мирного врегулювання, війна лише загостриться. росіяни з радістю підтримають PR-кампанію на користь Трампа, щоб він отримав цю нагороду, паралельно нарощуючи війну проти України після нерозумної спроби врегулювання. Внутрішні політичні процеси в країнах мають значення. Демократії відрізняються від тираній і воюють з різних причин. росія воює, тому що путін має особисті уявлення про своє місце в історії тощо. Україна воює, тому що українці не хочуть бути підкореними. Звідси випливає: будь-яке спонукання України припинити війну має передбачати участь українського народу, а не лише президента Зеленського. Адміністрація США, здається, виходить з того, що війна є, по суті, суперечкою між двома чоловіками щодо нерухомості. Але українці воюють не за Зеленського. Вони воюють за власне життя і за те, щоб мати гідне життя. На відміну від нас, вони не можуть забути масові вбивства, масові тортури та масове викрадення дітей. Тому "гарантії безпеки" для них далеко не абстракція. Необхідні механізми примусу до виконання домовленостей. росія порушила всі угоди, які буль-коли укладала з Україною. Запевнення Москви, що росія не нападатиме, гірші за порожні слова. Так само позбавлені змісту і обіцянки, що ми "якось допоможемо": ми вже давали такі запевнення у 1994 році, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, і вони не спрацювали. Механізми примусу означають дії, які автоматично запускаються в разі нової російської агресії. А це насправді можливо лише в рамках інституцій. Українці мають рацію, коли прагнуть вступити до НАТО. Це реальна гарантія безпеки. росія нападає на країни, які не є членами НАТО. Вона не нападає на країни, які є членами НАТО. Для України ключовим поняттям є суверенітет. Так само і для росії, тільки з протилежною метою: домогтися того, щоб наслідком цієї війни стала відсутність суверенної української держави. Це означає, що переговорники мають бути надзвичайно обережними, щоб уникнути будь-якого втручання росії у внутрішню політику України: наприклад, вимагаючи змін до Конституції або прийняття того чи іншого закону. З іншого боку, це означає також, що переговорники повинні поважати основні елементи зовнішньої політики країни: право самостійно обирати своїх союзників; право вирішувати, чи будуть розміщені іноземні війська на її території; право формувати власну оборонну та зовнішню політику. Угода, яка не поважає суверенітет України в цих основних аспектах, буде не лише незаконною і несправедливою: вона винагородить російську агресію у найфундаментальніший спосіб, гарантуючи її продовження та дестабілізуючи регіон і світ. Мир – це значно більше, ніж відсутність військових дій у певний момент. Мир має означати відбудову України. Якщо відновлення України не стане центральним елементом мирної угоди, такий мир не буде тривалим. Відбудова відкриє величезні можливості для бізнесу союзників України – набагато змістовніші та передбачуваніші, ніж будь-які перспективи в росії. Україні потрібна довгострокова підтримка її громадянського суспільства, регіонів і центрального уряду, а також членство в Європейському Союзі. Це неможливо досягти, якщо переговорники квапляться. І, звичайно, це вимагає участі всіх союзників України.

В одному з попередніх дописів я детально розглянув ймовірні проблеми, значно ширше ніж тут. В одному з відео я обговорив деякі основні проблеми переговорів з росією. Сподіваюся, що цей нарис прояснить ситуацію серед нинішньої плутанини.

Цю війну можна завершити, але основна логіка залишається незмінною: українців потрібно підтримувати доти, доки росія не відмовиться від прагнення знищити їхню державу. Це є основою. Переговори будуть ефективними, коли це буде досягнуто.

Джерело