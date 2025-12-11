Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер

Відомий історик Тімоті Снайдер проводить тривожні паралелі між сучасними США та нацистською Німеччиною напередодні Другої світової війни. Він вважає, що Трамп і його адміністрація косплеїть Гітлера та нацистів. У своєму блозі він попереджає, що політика масових депортацій і мілітаризації міст може призвести до двох сценаріїв авторитарної трансформації: або наземної війни за кордоном (на кшталт Венесуели), або так званого "самотероризму" – умисного створення умов для терактів всередині країни з метою їх подальшого використання для придушення опозиції. Снайдер наголошує, що обидва шляхи є ознаками слабкості режиму, а не сили, і їм можна запобігти лише через усвідомлення цих небезпечних закономірностей.

Певним чином осінь 2025 року в Сполучених Штатах нагадує осінь 1938 року в нацистській Німеччині.

Масова депортація людей без документів була однією з найбільших примусових політик Гітлера напередодні війни. Тієї осені німецька поліція та СС виловлювали євреїв, які не мали німецького громадянства, і вивозили їх на польський бік німецько-польського кордону. Це запустило ланцюг подій, який може дати нам корисну перспективу для розуміння теперішньої ситуації. Депортували одну сім'ю; спровокований біженець помстився; уряд організував погром і реорганізував свою поліцію; за цим послідувала Друга світова війна.

Це була родина Гриншпанів. Батько і мати переїхали до Німеччини у 1911 році з російської імперії. Їхні діти народилися в Німеччині, розмовляли німецькою і вважали себе німцями. Гриншпани відправили свого сина Гершеля навчатися до Парижа. Він зіткнувся з низкою принижень, пов'язаних із документами, зокрема з втратою громадянства. Коли в серпні 1938 року йому відмовили в постійному проживанні у Франції, він переховувався на горищі, щоб уникнути депортації, коли прийшла листівка від сестри: "Для нас усе скінчено". Гершель Гриншпан помстився. 7 листопада 1938 року він увійшов до будівлі німецького посольства в Парижі і застрелив дипломата Ернста фон Рата. Політика масових депортацій призвела до реакції, яка, хоч і була непередбачуваною в деталях, не була несподіваною.

У Берліні нацисти побачили в цьому можливість. Йозеф Геббельс заявив про змову й ототожнив дії однієї людини з відповідальністю цілої групи.

Гітлер дозволив Геббельсу спланувати загальнонаціональний погром: Кришталеву ніч. 9 листопада 1938 року загони СА, СС і Гітлерюгенд, до яких приєдналися багато інших німців, громили єврейські крамниці, палили єврейські книжки, плюндрували сувої Тори і вривалися до єврейських домів. Щонайменше 91 єврея було вбито, сотні людей покінчили життя самогубством. Десятки тисяч єврейських чоловіків відправили до концентраційних таборів.

Дев'ять десятиліть потому ніхто не міг заздалегідь знати, що станеться, коли адміністрація Трампа зробить депортацію нелегальних іммігрантів своєю основною політикою і розгорне Національну гвардію в Лос-Анджелесі та Вашингтоні, додавши ще і провокативні заяви про те, що такі місця слід розглядати як "тренувальні полігони для наших військових" і "зони бойових дій".

Втім можна було передбачити, що це матиме наслідки, і тепер двох військових Національної гвардії, що патрулювали у Вашингтоні, було трагічно обстріляно; один із них загинув. Обвинувачений – біженець, колишній учасник війни США в Афганістані. Як і Гриншпан, це людина, що пережила травму та дегуманізацію.

Після того, як він воював і вбивав за іноземний уряд у своїй власній країні, у вбивці були підстави очікувати бодай якогось прихистку після евакуації з Афганістану до Сполучених Штатів. Схоже, натомість він зіткнувся з низкою розчарувань. Ось як, моторошно подібний до досвіду Гриншпана, описує його шлях New York Times: "Біженець сказав, що було незрозуміло, що саме спричинило цю зміну, але відчував, що частково це було пов'язано з його розчаруванням через невизначеність імміграційної процедури в Америці. Його родина боялася депортації до Афганістану, тоді як розгляд його заяви на спеціальну імміграційну візу затягувався". Це не є виправданням його жахливого вчинку. Це факт, необхідний для розуміння загальної структури теперішнього моменту.

Було передбачувано, що Трамп спробує використати таке насильство. Він оголосив про намір націлитися на "країни третього світу", звинуватив мігрантів у всіх проблемах Америки і назвав сомалійців "сміттям". Трамп висловив бажання депортувати мільйони людей і позбавити громадянства осіб, чиї цінності він не схвалює або кого вважає несумісним із "західною цивілізацією". Життя негромадян у Сполучених Штатах стане ще важчим.

Що далі? Для нацистів депортація і погроми восени 1938 року стали кроками до створення централізованої національної поліції. У США щось подібне відбувається з ICE: спочатку її завданням було здійснювати депортації, потім вона перебрала на себе розвідувальні функції, провокувала громадян у містах, а потім була підкріплена солдатами Національної гвардії. У цих аспектах вона перетворюється на щось на кшталт національної поліції з ідеологічною пропагандою та зв'язком із частиною збройних сил.

У певний спосіб масові депортації та національні погроми просунули зміну нацистського режиму. Але така нестабільність була непопулярною всередині Німеччини – так само, як рейди ICE непопулярні в містах США. Радикальні наступні кроки стали можливими лише під прикриттям війни. Це був би класичний наступний крок у зміні режиму, простий спосіб знищити внутрішнього ворога, ототожнивши його із зовнішнім ворогом. Для Трампа війна з Венесуелою (або кимось іншим) була б наступним логічним кроком у внутрішній політиці.

Неважко помітити, що Трамп це розуміє, з огляду на всі його мілітаристські заяви та вбивства цивільних у Карибському басейні, включно з тими, хто вижив, але був убитий з явним порушенням закону.

Але чи має він той самий інструментарій, яким володіли традиційні фашисти? Сполучені Штати мають найпотужніші збройні сили в історії світу. Проте використати цей факт як політичну перевагу дуже складно. Трамп, можливо, розуміє ці обмеження, принаймні деякі з них.

Фундаментальні обмеження є його власними. Трамп нічого не знає про війну, як і його кабінет. Люди, які відповідають за силові міністерства, знаходяться там, щоб підривати їх всередині Сполучених Штатів, а не для того, щоб вести серйозні операції за їхніми межами. Доктрина "лінкорів і підтягувань", яку просувають Трамп і його міністр оборони, у сучасному театрі воєнних дій абсолютно непридатна. Геґсет зараз перебуває в центрі скандалу через те, що під час військової операції передавав плани ведення війни американському журналісту. Спеціальні емісари, яких Трамп використовує замість дипломатів, можливо, щось тямлять у тому, як наживатися на війні, але це зовсім не те саме, що розпочати і виграти її.

А ще є інша практична проблема. Директор ЦРУ Джон Редкліфф заявив телеканалу Fox, що біженцю та багатьом іншим ніколи не слід було дозволяти в'їжджати до Сполучених Штатів. На перший погляд це може здатися просто черговим проявом ксенофобії. Але насправді це має глибоке стратегічне значення.

Щоб мати шанс змінити політичну ситуацію, війна США мала б бути наземним вторгненням. А заява директора ЦРУ зробила цю перспективу ще більш віддаленою. Дуже складно окупувати територію без місцевих колаборантів, а люди не будуть з вами співпрацювати, якщо наперед переконані, що ви потім підете і залишите їх на смерть. І саме ЦРУ дало їм цю впевненість. Адже вбивця опинився у Сполучених Штатах тому, що під час афганських воєн був багаторазово перевіреним американським колаборантом. Якщо місцевим мешканцям, які співпрацюють з американськими військовими інтервенціями, ніколи не дозволять в'їхати до Сполучених Штатів, то американські збройні сили і розвідка можуть розраховувати на вкрай незначну підтримку у Венесуелі чи деінде. Складається враження, що Редкліфф мало не навмисне робить повномасштабне вторгнення неможливим.

Американські війська також зіткнуться з двома проблемами, спричиненими діями цієї адміністрації. Президент Трамп а, особливо, міністр Геґсет зневажають закони війни. Якщо нинішнє потоплення кораблів стане першим етапом більш масштабної війни, це означатиме, що Сполучені Штати розпочали воєнні дії з убивства цивільних. Геґсет, здається, вважає, що закони війни захищають лише слабшу сторону, але це не зовсім так. Якщо справді жодних правил більше не існує, як натякає очільник Пентагону, або якщо світ – це просто баланс сил, у якому право майже нічого не означає, як стверджує нова Стратегія національної безпеки, то важко сказати, що стримуватиме країни, на які напали Сполучені Штати, від будь-яких форм насильства, які вони оберуть. Це, можливо, не принесе їм перемоги у війні, але може позбавити США швидкої і "чистої" перемоги.

А ще є питання союзників. Безперечно, у воєнний час США зазвичай можуть допомогти своїм союзникам значно більше, ніж ті можуть допомогти їм. Але все ж є вагомі підстави йти на війну разом із союзниками: вони перетворюють війну на справу; вони можуть давати поради; вони діляться розвідданими; і нерідко вони надають корисну систему або логістичну підтримку. У разі наземного вторгнення до Венесуели (або будь-якої іншої країни) ця адміністрація діятиме без союзників. Це, можливо, не зупинить команду Трампа від початку війни, але ускладнить її завершення.

Існує також явна проблема ідеології. Протягом десятиліть Сполучені Штати виправдовували зовнішні вторгнення в ім'я демократії (на краще це чи на гірше, а зазвичай на гірше). Ніколас Мадуро програв вибори (у 2024 році) і залишився при владі. Але як би хто не оцінював минулі американські втручання, зараз ми опинилися у новій ситуації: Трамп навіть не робить вигляду, що йому подобається демократія. Трамп і Мадуро описують своїх внутрішніх опонентів майже ідентично. Мадуро робить ті речі, про які Трамп фантазує у соцмережах. Венесуельський низовий демократичний рух дуже вражає. Але незручність очевидна: Трамп виступає проти громадянського суспільства вдома і зображує його частиною міжнародної змови – точнісінько як Мадуро.

Звісно, виважена стратегія тиску могла б допомогти венесуельцям самостійно розпочати демократичний перехід. Проте немає жодних ознак того, що адміністрація Трампа готується забезпечити той рівень безпекової й економічної підтримки, який був би потрібен новому демократичному урядові. Навпаки, вона ліквідувала відповідні інституції та висміяла такі дії у своїй Стратегії національної безпеки. Уявімо все ж, що Мадуро визнає свою поразку на останніх виборах, і Венесуела справді рушить до нового уряду – це було б чудово і заслуговувало б на святкування. Але це аж ніяк не було б тією славною військовою перемогою, яка потрібна Трампу для зміни режиму у власній країні.

Підсумуємо логіку. Якщо йти за логікою 1938-1939 років, Трампу потрібна переможна наземна війна, щоб завершити встановлення авторитарного режиму в країні. Але якби він спробував вести таку війну, то, найімовірніше, зіткнувся б із низкою принижень. Якби він спробував пояснити, чому веде таку війну, то заплутався б у власних суперечностях: підтримувати демократію у Венесуелі силою, одночасно придушуючи її силою в Америці – це позиція, яка не має сенсу і не здатна забезпечити йому популярність. Цілком можливо, що американський тиск стане елементом ширшої кампанії, яка змусить Мадуро піти. Але такий результат, бажаний сам по собі, не матиме жодного політичного ефекту в США.

Коротко кажучи, що б не сталося у Венесуелі, це не принесе Трампу політичного дива швидкої наземної війни, як у Гітлера в Польщі 1939 року або у Франції 1940-го. Тож, перебуваючи серед вражаючих тотожностей з осені 1938 року, ми можемо побачити і відмінності. Команда Трампа може виявитися загнаною в глухий кут. Нацисти побачили обмеження внутрішнього насильства у власній країні і розширили масштаб своїх злочинів, розв'язавши війну проти інших держав.

Без такої можливості ця адміністрація, найвірогідніше, знову і знову скочуватиметься у цикл потреби (а отже, і генерації) насильства всередині країни. Осінь 1938 року або осінь 2025 року доведеться повторювати знову і знову. Послідовність слабкість-провокація-насильства має тривати, доки не спрацює.

Шлях до зміни режиму можна назвати самотероризмом. Під цим я маю на увазі новий шлях до авторитарної зміни режиму, за якого некомпетентність і дисфункціональність перетворюються на дивну і криваву політичну можливість. Інакше кажучи, частина тих самих чинників, що роблять успішну закордонну війну малоймовірною, підштовхує до стратегії сіяння хаосу в Сполучених Штатах і спроб використати його у власних інтересах.

Самотероризм означає втрату пильності, провокування інших всередині та за межами власної країни, очікування терористичного акту, а потім його використання. Адміністрація Трампа дійсно усунула бар'єри для тероризму, створивши умови для атак на Сполучені Штати та всередині них. Насильство, що виникає в результаті цього, проти власного народу може бути використане як привід для його подальшого пригнічення. ФБР розгромлене і деморалізоване, його агенти відряджені на нерелевантні місії на кордоні, його антитерористичний потенціал зменшився. Міністерство внутрішньої безпеки більше не веде базу даних про внутрішній тероризм. Міністерство оборони розформувало відповідну цифрову службу. Кіберзахист як такий фактично був закинутий. США стали вразливими.

Якщо ідея самотероризму здається надто вже надуманою, розгляньте кілька простих тестів.

Як адміністрація Трампа реагує на політичні вбивства та внутрішній тероризм? Чи відновлює вона роботу інституцій, покликаних цьому запобігати? Ні, не відновлює. Чи говорить вона про вигадані змови та звинувачує цілі групи, провокуючи у такий спосіб подальші заворушення та створюючи привід для утисків американців? Так, говорить. Чи провокує вона насильницькі реакції, посилюючи мілітаризацію міст, перекидаючи додаткові війська до Вашингтону і водночас розгортаючи нові війська ще в одному місті, Новому Орлеані? Так, провокує. Коли адміністрація Трампа використовує жахливий напад на військових у Вашингтоні для прискорення повзучого авторитаризму, ми отримуємо моторошне підтвердження того, навіщо цих чоловіків і жінок узагалі відправили туди із самого початку.

Самотероризм не обов'язково має спрацювати. Ми можемо пильнувати, як людей без документів використовують як емоційний ключ до політики поділу на "своїх" і "чужих". Ми можемо усвідомлювати, що спеціальні підрозділи, спершу створені для депортацій, здатні перетворитися на расову поліцейську структуру загальнонаціонального масштабу. Ми можемо бачити, що опортуністичне використання насильства є передбачуваною частиною такої політики.

Минуле ніколи не повторюється, але воно навчає – і навчає всіх. Люди, які хочуть авторитаризму в Америці, знають, що гра на емоціях довкола політичної належності може призвести до заворушень і зміни режиму. А ті, хто хоче демократії в Америці, можуть побачити закономірність і зупинити її. Уже сама обізнаність із цими механізмами є значною частиною успіху. Останні кілька розділів "Про тиранію" присвячені саме таким ситуаціям.

Претенденти на американський авторитаризм переможуть лише тоді, якщо їм це дозволятьи. Нічого з описаного не є неминучим. Обидва ці жахливі сценарії – наземна війна і самотероризм – є ознаками слабкості, а не сили. Їм можна запобігти, але тільки якщо ми назвемо їх своїми іменами і використаємо жах, який вони викликають, як відправну точку до створення чогось набагато кращого.

Джерело