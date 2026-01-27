Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер

Американські федеральні агенти здійснюють позасудові вбивства на вулицях, люди вмирають у таборах для мігрантів – і це не випадкові ексцеси, а продумана політична стратегія. Відомий американський історик Тімоті Снайдер розпізнає в діях адміністрації Трампа знайому тоталітарну логіку: використання кордону як приводу для беззаконня всередині країни, маскування репресій пропагандистськими кліше про "забезпечення дотримання закону", перетворення винятку на норму. Ця система тримається не лише на насильстві, а й на брехні – і на тих, хто цю брехню мовчки приймає та ретранслює. Фактично реалізується ідея "самотероризму", про яку Снайдер попереджав минулого місяця.

Це не лише моральний жах. Це політична логіка.

Люди вмирають в американських концентраційних таборах непомічено. А на американських вулицях людей страчують на очах у всіх.

Цього досить. Радикальний підхід тут – прагматичний.

Президенту слід оголосити імпічмент і засудити його, як і всіх, хто несе відповідальність за ці звірства. ICE слід розппустити. Так само, як і Міністерство внутрішньої безпеки. Інші агентства в його складі мають бути передані іншими департаментами. А ті, хто вбивав, мають бути розслідувані й постати перед суддями та присяжними.

Але ми маємо бачити логіку вбивств, а не лише самі вбивства. Жах сам по собі є правдою. Але він також є ознакою політичної логіки, знайомої з тоталітарних режимів ХХ століття – як радянського, так і нацистського, та зі спроб замінити верховенство права особистою тиранією.

Це логіка брехні та беззаконня.

У конституційному режимі, такому як наш, закон діє скрізь і завжди. У республіці, такій як наша, він однаковий для всіх. Щоб зруйнувати цю логіку закону, тиран-початківець шукає слабкі місця, тріщини, які можна розширити.

Одним із таких місць є кордон. Країна закінчується на кордоні. Отже, ніби й закон закінчується на кордоні. Тому для тирана очевидний крок – розширити кордон так, щоб він опинився всюди, і перетворити всю країну на прикордонну зону, де не діють жодні правила.

Сталін зробив це через прикордонні зони та депортації в 1930-х роках, що передували Великому терору. Гітлер зробив це під час рейдів проти іммігрантів у 1938 році, спрямованих проти євреїв без документів, змушуючи їх перетинати кордон.

А що саме робить Трамп зараз? За його власним визнанням і за словами членів кабінету міністрів, він використовує ICE – формально прикордонну службу – для втілення власних примх у обраному ним американському штаті. Незаконно атакувати місто лише тому, що його політика працює. Незаконно погрожувати штату, щоб отримати інформацію про його виборців.

Кордон стає приводом для порушення закону будь-де, будь-коли й проти будь-кого. Це тріщина, яку можна розширити. Клин – це брехня.

Брехня починається з кліше, мемів, які нам втовкмачують уряд і представники ЗМІ, що повторюють їх бездумно або зловмисно.

Одним із таких кліше є "забезпечення дотримання закону", яке повторюється знову і знову, наче заклинання. "Забезпечення дотримання закону" – це не іменник. Це не річ у світі. Це дія.

А дія – це те, що ми маємо право бачити й оцінювати самостійно. Люди, які забезпечують дотримання закону, не носять масок. А люди в масках, які вдираються, нападають, б'ють і вбивають, не забезпечують дотримання закону.

Вони порушують його.

Дійсно, завданням деяких місцевих, державних і федеральних органів влади є забезпечення дотримання закону. Коли федеральні службовці проводять публічні страти, це завдає їм шкоди. Ще більшої шкоди їм завдає те, що такі дії визначаються як "забезпечення дотримання закону".

Брехня продовжується у вигляді провокаційних перекручувань, які я в книзі "Про тиранію" назвав "небезпечними словами": "терорист" і "екстреміст". Ці два слова відомі нам з історії як інструменти тиранів. І саме ці слова використовують прибічники Трампа, щоб зганьбити тих, кого вбила їхня політика.

Це їхнє "повідомлення", їхня банальність зла, як назвала це Ганна Арендт.

Або зло банальності, як сказав Вацлав Гавел. Слова перетворилися на реальність за співучасті тих, хто їх чує.

Ті, хто активно бреше, є прямими співучасниками смертей, які щойно сталися, і будь-яких смертей, які ще стануться. Але ті в ЗМІ, хто вирішив подавати пропаганду як історію, починати з брехні, а не з подій, також є співучасниками. Кордон – це тріщина, брехня – це клин, а клин складається з людей – з нас.

Слова мають значення – чи вимовлені вперше, чи повторені. Вони створюють атмосферу: вони нормалізують або не нормалізують. Ми можемо обрати бачити, називати речі своїми іменами, викривати людей, які брешуть. Ми мусимо це робити.

Морального жаху від цих вбивств достатньо. Але є й політична логіка. І ці дві речі пов'язані між собою. Ті, хто чинить опір беззаконню і брехні, чинять правильно. І вони дають другий шанс американській республіці, яка перебуває в небезпеці.

Джерело