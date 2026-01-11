Український автобус із пасажирами злетів у кювет у Фінляндії

Обійшлося без постраждалих.

У Фінляндії в провінції Північна Пог’янмаа український пасажирський автобус з’їхав у кювет. Аварія сталася в неділю, 11 січня, на кільцевій розв’язці в місті Ії.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

За даними поліції, автобус в’їхав на кільцеву розв’язку на надто високій швидкості. Попри екстрене гальмування, водій не зміг уникнути зіткнення: транспортний засіб врізався в центральну частину розв’язки та вилетів у кювет.

На момент ДТП автобус був переповнений пасажирами. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше через складні погодні умови автобус перекинувся поблизу села Лихачів Ніжинського району Чернігівської області. Аварія сталася ввечері 7 січня — тоді транспортний засіб перевозив працівників підприємства, і внаслідок ДТП травмувалися 11 пасажирів.