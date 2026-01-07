Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук

Том Купер публікує дописи аналітика Бенджаміна Кука, який багато подорожує Україною і спілкується з військовими та журналістами. У новій публікації Бенджамін Кук наголошує, що мобільні мережі 4G/5G та mesh-мережі радикально змінили керування безпілотниками, даючи змогу здійснювати операції на відстані сотень кілометрів та маскувати сигнали керування серед цивільного трафіку. Гібридні комунікаційні системи, що поєднують стільниковий зв'язок для дальності і mesh-мережи для резервування, уже активно використовуються у війні в Україні обома сторонами та створюють серйозну проблему для систем протидії дронам. Ця технологія стає дедалі доступнішою для недержавних акторів, включно з картелями та терористичними угрупованнями, що створює нові виклики для безпеки, адже глушіння таких дронів може вимагати блокування цивільної інфраструктури на великих територіях.

Примітки та заява про використання штучного інтелекту: mesh-мережі, що дублюють LTE/5G, є наступним етапом розвитку комунікацій безпілотників. Я стежу за цим уже понад рік. У березні я писав про навігацію за сигналами можливості. Ця галузь досліджень розвивається дуже швидко. Щодо штучного інтелекту: я використовував режим Deep Research у ChatGPT, щоб знайти джерела та написати цю статтю. Концепції, початкові дослідження та висновки є моїми власними. Граматично відшліфований текст – це робота ChatGPT!

Я використовував штучний інтелект, щоб зробити цю технічну тему доступнішою. Мої перші спроби у цьому дослідженні перетворилися на технічний жаргон про ISM-діапазони та площини керування мережею. Великі мовні моделі дозволяють вибрати аудиторію та писати для цієї групи. Я вибрав аватари своєї аудиторії як командирів НАТО та цивільних правоохоронців, які мають концептуальні знання про мобільні мережі. Ці обмеження роблять дослідження читабельним і, що найважливіше, зрозумілим.

Мобільні мережі (LTE/5G) активно використовуються для керування безпілотними літальними апаратами (БпЛА): як державні, так і недержавні суб'єкти адаптували мобільні мережі 4G/5G для керування дронами. Це дозволяє здійснювати операції за межами прямої видимості та приховувати сигнали керування серед цивільного трафіку, ускладнюючи виявлення та глушіння [1][2]. Відкриті джерела інформації про війну в Україні підтверджують, що безпілотні літальні апарати FPV оснащені SIM-картами та LTE-модемами для дистанційного пілотування на великі відстані [1][3]. Керування за допомогою стільникового зв'язку дозволяє здійснювати удари безпілотними літальними апаратами за сотні кілометрів від оператора, одночасно зменшуючи вразливість до традиційних засобів протидії [4].

Mesh-мережі забезпечують стійкий, самовідновлюваний зв'язок дронів у несприятливих умовах: у mesh-мережі кожен БпЛА або вузол передає дані для інших, усуваючи єдині точки відмови. Якщо один канал або дрон втрачається, мережа автоматично переконфігурується і маршрутизує сигнали через альтернативні вузли [6]. Ця здатність дозволяє дронам підтримувати канали C2 без фіксованої інфраструктури. Військові випробування (наприклад, Digital Horizon 2022 5-го флоту США) продемонстрували, що надійна мережа може підтримувати контроль у реальному часі та потік даних між безпілотними системами навіть у разі порушення традиційних зв'язків [8]. Таке "мережеве перемикання" забезпечує безперервність – якщо покриття стільникового зв'язку перервано або заблоковано, дрони можуть безперешкодно перемкнутися на прямі радіоканали між собою.

У загрозах, пов'язаних з безпілотними літальними апаратами, з'являються гібридні комунікаційні тактики (стільниковий зв'язок + mesh-мережа): досвідчені користувачі поєднують LTE/5G-з'єднання для збільшення дальності/малопомітності з mesh-мережею або альтернативними з'єднаннями для забезпечення резервності. Наприклад, у червні 2025 року Служба безпеки України організувала глибокі удари по російських авіабазах через власну 4G-мережу на території росії (операція "Павутина") [2]. Десятки невеликих дронів, заздалегідь розміщених поблизу цілей, керувалися через російські LTE-вежі за допомогою зашифрованих відеопотоків і сигналів керування, що змішувалися зі звичайним мережевим трафіком. Після цього росія адаптувала подібні методи, розгорнувши FPV-дрони-камікадзе, які використовують українські комерційні LTE-сигнали для збільшення дальності атаки та уникнення глушіння [4]. В обох випадках оператори використовують цивільну телекомунікаційну інфраструктуру як спеціальний ретранслятор поза межами прямої видимості. У разі виходу з ладу чи відключення цієї інфраструктури БпЛА можуть перейти на заздалегідь запрограмований автопілот або місцеві радіозв'язки, що на практиці ілюструє принцип переходу зі стільникової мережі на mesh-мережу.

Недержавні суб'єкти (диверсанти, картелі, посередники) здатні застосовувати ці технології: незаконні угруповання вже впроваджують інновації у сфері комунікацій за допомогою дронів. Наприклад, мексиканські картелі значно посилили атаки з використанням дронів (до 2023 року відбулися сотні випадків скидання вибухових пристроїв) і активно переймають досвід із зон бойових дій [11][12]. Є докази, що агенти картелів їздили в Україну, щоб набути досвіду роботи з FPV-дронами [13]. Слід очікувати, що вони застосовуватимуть керування на базі LTE та ретранслятори для своїх операцій з БпЛА. Комерційні інструменти знижують бар'єр: наприклад, 4G-модеми та донгли для дронів тепер доступні у продажу, що дозволяє будь-якому дрону використовувати стільникові мережі для керування [14][15]. Тим часом звіти вказують на те, що картелі досліджують заходи протидії глушінню, такі як оптоволоконні лінії керування та повітряні ретранслятори сигналу – тактика, запозичена безпосередньо з конфлікту в Україні. Ці тенденції означають гібридні конфігурації C2, в яких злочинці або їхні представники здійснюють удари БпЛА на великі відстані, поєднуючи стільниковий зв'язок (для охоплення та покриття) з mesh-мережею між дронами або ретрансляційними вузлами (для стійкості у разі відмови одного з каналів).

LTE/5G як засіб керування та контролю БпЛА. Цивільні стільникові мережі стали надійною основою для керування та контролю безпілотними літальними апаратами, значно розширивши їхню дальність та надійність. Дрон, оснащений модемом 4G/LTE або 5G і SIM-картою, може підключатися до існуючої мобільної інфраструктури так само, як і телефон. Це з'єднання дозволяє командам оператора, а також телеметрії та відео з дрона передаватися через інтернет або мережу оператора на майже необмежену відстань (у межах покриття мережі). Дальність більше не обмежується прямим радіозв'язком – дрон зі стільниковим зв'язком теоретично може керуватися на відстані сотень кілометрів, якщо він залишається у межах стільникового покриття. Наприклад, у 2025 році російські війська випробували систему керування "Орбіта", яка передавала керування FPV-дроном дистанційному пілоту на відстані близько 800 км через мережі LTE. Хоча затримка і надійність мережі накладають практичні обмеження, навіть частина цієї дальності означає радикальне збільшення порівняно з традиційними радіочастотними контролерами (зазвичай обмеженими кількома кілометрами).

Використання LTE/5G для керування також дає переваги щодо прихованості та стійкості. Дрони, що працюють на військових частотах (наприклад, 2,4 ГГц), вразливі до електронної війни. Натомість маршрутизація керування БпЛА через публічні мобільні мережі значно ускладнює та робить ризикованішим глушіння, оскільки для цього потрібно покрити широкі цивільні діапазони спектра. російські дрони, керовані за допомогою LTE в Україні, продемонстрували це на практиці: змішуючи командні сигнали зі звичайним трафіком даних 4G, вони поставили захисників перед дилемою – глушити дрони означає порушити цивільний зв'язок на великій території. Це створює політичні та технічні перешкоди, адже фактично використовує інфраструктуру супротивника та цивільну мережу як щит. Операція України у червні 2025 року застосувала той самий принцип у зворотному напрямку, таємно використовуючи російські телекомунікаційні мережі для удару по стратегічних базах бомбардувальників. Кожен канал керування БпЛА був лише ще одним зашифрованим потоком даних серед мільйонів цивільних користувачів 4G, що завадило російським силам вчасно виявити або легко перерізати канал керування.

Перехоплений FPV-дрон, який росія застосувала в Україні у 2025 році: модуль 4G/LTE і SIM-карту видно на корпусі. Слідчі підтвердили, що такими дронами керували через місцеві стільникові мережі для здійснення дальніх атак, стійких до радіоперешкод.

З погляду навігації, під'єднання LTE/5G може допомогти БпЛА різними способами. По-перше, постійний канал передачі даних означає, що дрон може отримувати оновлені точки маршруту, диференціальні корекції GPS або дані карти в режимі реального часу. Зокрема, деякі корпоративні дрони використовують стільниковий зв'язок для доступу до GPS Network RTK (Real-Time Kinematic), що підвищує точність позиціонування для таких завдань, як картографування: навіть якщо основний радіоканал втрачено, зв'язок 4G може підтримувати точність навігації на рівні сантиметрів [20]. Показово, що дослідження продемонстрували: стільникові сигнали самі по собі можуть слугувати навігаційними маяками, коли GPS недоступний. Сигнали базових станцій Long-Term Evolution мають відому структуру і широке покриття; розглядаючи вишки стільникового зв'язку як "псевдосупутники", БпЛА може визначати своє положення методом тріангуляції. Академічні тести показують, що за допомогою LTE-сигналів, бортова інерційна навігаційна система дрона може бути скоригована для досягнення точності позиціонування, близької до GPS, в умовах перешкод [21][22]. Отже, під'єднання 4G/5G не лише дозволяє оператору зберігати контроль, а й може стати резервною навігаційною сіткою у разі погіршення якості GNSS (GPS) – критично важливий чинник для автономності в умовах електронної атаки.

З комерційної точки зору, поширення рішень для керування дронами 4G/5G показує, наскільки доступною стала ця функція. Основні виробники безпілотних літальних апаратів (БпЛА) зараз пропонують мобільний зв'язок за принципом "plug-and-play". Наприклад, корпоративні дрони DJI підтримують систему подвійного зв'язку: дрон зазвичай використовує спеціальний радіоканал (DJI OcuSync), але якщо цей зв'язок зазнає перешкод або переривається, система автоматично перемикається на 4G LTE-донгл у режимі реального часу [23]. Така резервність забезпечує контроль над дроном навіть у разі провалу радіоканалу або поза зоною видимості, а також безперебійне перемикання мереж без втручання пілота. Такі функції, які колись були нішевими, стають дедалі стандартнішими, що означає: ворожий актор з обмеженими ресурсами може придбати дрон, який використовує LTE як вбудований резервний канал керування. Підсумовуючи, можна сказати, що стільникові мережі нині функціонують як ефективний засіб C2 (командування та управління) для БпЛА, надаючи операторам більшу дальність, гнучкість та надійність для навігації в складних або розширених середовищах.

Джерело