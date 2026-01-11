МВС Німеччини посилює боротьбу з лівими екстремістами після блекауту у Берліні

Після підпалу кабельного мосту, що залишив без електроенергії десятки тисяч людей.

Після атаки ультралівих на електромережу Берліна німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив про посилення боротьби з лівими та «кліматичними» екстремістами.

Його слова цитує Spiegel, передає «Європейська правда».

"Ми будемо боротися – ми не залишимо поле бою лівим екстремістам і кліматичним екстремістам", - наголосив Добріндт, підкресливши, що безпека громадян залишається його пріоритетом.

За словами міністра, новий пакет заходів передбачає, зокрема, збільшення чисельності персоналу розвідувальних служб та розширення цифрових повноважень, що дозволить швидше відстежувати цифрові сліди та оперативніше реагувати на загрози. Конкретні цифри та деталі поки не названо.

Інцидент стався у суботу вранці в районі Штегліц-Целендорф на південному заході Берліна, де було підпалено кабельний міст.

Через це 45 тисяч домогосподарств і 2200 підприємств залишилися без електроенергії. Загалом масштабний блекаут зачепив близько 100 тисяч людей, ставши найтривалішим відключенням електроенергії в післявоєнній історії Німеччини, залишивши людей посеред зими без світла та опалення.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.

Крім того, мер Берліна Кай Вегнер опинився в центрі критики за те, що грав у теніс у перший день масштабного відключення електроенергії, що викликало шквал обурення серед мешканців.

Крім того, мера Берліна закликають піти у відставку через теніс під час масштабного блекауту.