Мера Берліна закликають піти у відставку через теніс під час масштабного блекауту — Die Zeit

Мера Берліна Кая Вагнера закликають подати у відставку після того, як стало відомо, що в перший день масштабного відключення електроенергії в місті він грав у теніс.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit.

За даними журналістів, Вагнер перебував на тенісному корті на околиці Берліна саме в той час, коли десятки тисяч мешканців столиці залишилися без електропостачання та опалення. Згодом мер підтвердив цю інформацію, однак наголосив, що весь час залишався на зв’язку і координував роботу екстрених служб до та після гри.

"Я не байдикував. Увесь день говорив телефоном і намагався тримати ситуацію під контролем", — заявив Вагнер, додавши, що після цього "буквально зачинився у своєму домашньому кабінеті".

Попри пояснення мера, представники опозиції різко розкритикували його дії. Політики від "Альтернативи для Німеччини", Вільної демократичної партії, Лівої партії та "Зелених" заявили, що Вагнер залишив містян у кризовий момент і вводив громадськість в оману щодо своєї ролі в подоланні наслідків аварії.

Водночас фракція Християнсько-демократичного союзу, до якої належить мер, стала на його захист. За інформацією німецьких ЗМІ, під час внутрішнього засідання партії Вагнер визнав, що припустився помилок у комунікації з громадськістю та мав би діяти більш відкрито.

Масштабне відключення електроенергії у Берліні сталося вранці 3 січня після пожежі, яка пошкодила ключові електрокабелі на мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде. Відповідальність за підпал взяла на себе група Vulkangruppe, яка заявила, що діяла проти «енергетичної жадібності» та впливу великих технологічних компаній.

Німецька влада кваліфікує інцидент як терористичний акт. Федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявив, що атака була добре спланованою та може свідчити про повернення лівого тероризму в Німеччині.