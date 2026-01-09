Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Мера Берліна закликають піти у відставку через теніс під час масштабного блекауту — Die Zeit

09 січня 2026, 09:10
Мера Берліна закликають піти у відставку через теніс під час масштабного блекауту — Die Zeit
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Вагнер перебував на тенісному корті на околиці Берліна саме в той час, коли десятки тисяч мешканців столиці залишилися без електропостачання та опалення.

Мера Берліна Кая Вагнера закликають подати у відставку після того, як стало відомо, що в перший день масштабного відключення електроенергії в місті він грав у теніс.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit.

За даними журналістів, Вагнер перебував на тенісному корті на околиці Берліна саме в той час, коли десятки тисяч мешканців столиці залишилися без електропостачання та опалення. Згодом мер підтвердив цю інформацію, однак наголосив, що весь час залишався на зв’язку і координував роботу екстрених служб до та після гри.

"Я не байдикував. Увесь день говорив телефоном і намагався тримати ситуацію під контролем", — заявив Вагнер, додавши, що після цього "буквально зачинився у своєму домашньому кабінеті".

Попри пояснення мера, представники опозиції різко розкритикували його дії. Політики від "Альтернативи для Німеччини", Вільної демократичної партії, Лівої партії та "Зелених" заявили, що Вагнер залишив містян у кризовий момент і вводив громадськість в оману щодо своєї ролі в подоланні наслідків аварії.

Водночас фракція Християнсько-демократичного союзу, до якої належить мер, стала на його захист. За інформацією німецьких ЗМІ, під час внутрішнього засідання партії Вагнер визнав, що припустився помилок у комунікації з громадськістю та мав би діяти більш відкрито.

Масштабне відключення електроенергії у Берліні сталося вранці 3 січня після пожежі, яка пошкодила ключові електрокабелі на мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде. Відповідальність за підпал взяла на себе група Vulkangruppe, яка заявила, що діяла проти «енергетичної жадібності» та впливу великих технологічних компаній.

Німецька влада кваліфікує інцидент як терористичний акт. Федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявив, що атака була добре спланованою та може свідчити про повернення лівого тероризму в Німеччині.

НімеччинаБерлінблекаут

Останні матеріали

Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється