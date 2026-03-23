Німеччина інвестує в українські дрони-перехоплювачі
Німеччина фінансуватиме виробництво 15 тисяч українських дронів-перехоплювачів STRILA, призначених для підрозділів Національної гвардії України.
Про це повідомляють у посольстві Німеччини в Україні.
Дрони STRILA створені для ураження швидких та маневруючих повітряних цілей, включно з бойовими БпЛА типу Shahed. Фінансування урядом Німеччини передбачає не лише виробництво, а й навчання персоналу, логістику та розвиток безпілотних систем.
Виробництво здійснюватиметься спільно німецькою компанією Quantum Systems та українським виробником WIY Drones, що спеціалізуються на бойових безпілотниках. Система виготовляється в Україні для оперативного постачання на поле бою.
Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього року армія отримає 10 тисяч дронів від першого німецько-українського спільного підприємства в Німеччині.