В Німеччині затримали двох російських шпигунів

В Німеччині затримали двох шпигунів, яких підозрюють в роботі на російську розвідку.

Арештували громадянку Румунії та українця.

Встановлено, що громадянин України шпигував за особою в Німеччині, діючи від імені російської розвідувальної служби. Ця особа постачала дрони та пов'язані з ними компоненти до України. З цією метою обвинувачений збирав інформацію в Інтернеті та знімав на відео робоче місце жертви. Коли підозрюваний переїхав до Іспанії, його колега з Румунії взяла на себе його завдання. Вона вирушила за зареєстрованою адресою жертви та зняла на відео місцезнаходження.

Як йдеться в звіті Федеральної прокуратури, ці спостереження, ймовірно, мали на меті підготовку до подальших розвідувальних операцій.

Підозрюваного громадянина України доставлять до суду після його екстрадиції з Іспанії.