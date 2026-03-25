В Німеччині затримали двох російських шпигунів

25 березня 2026, 08:55
Фото: з вільного доступу
Їх звинувачують у шпигунстві, пов'язаним з постачанням дронів до України.
В Німеччині затримали двох шпигунів, яких підозрюють в роботі на російську розвідку.
 
Про це повідомили в Федеральній прокуратурі Німеччини.
 
Арештували громадянку Румунії та українця.
 
Встановлено, що громадянин України шпигував за особою в Німеччині, діючи від імені російської розвідувальної служби. Ця особа постачала дрони та пов'язані з ними компоненти до України. З цією метою обвинувачений збирав інформацію в Інтернеті та знімав на відео робоче місце жертви. Коли підозрюваний переїхав до Іспанії, його колега з Румунії взяла на себе його завдання. Вона вирушила за зареєстрованою адресою жертви та зняла на відео місцезнаходження. 
 
Як йдеться в звіті Федеральної прокуратури, ці спостереження, ймовірно, мали на меті підготовку до подальших розвідувальних операцій. 
 
Підозрюваного громадянина України доставлять до суду після його екстрадиції з Іспанії.

 

США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
