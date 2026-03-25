Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Німеччини назвав війну Трампа проти Ірану порушенням міжнародного права

25 березня 2026, 10:05
Президент Німеччини назвав війну Трампа проти Ірану порушенням міжнародного права
Фото: Укрінформ
Франк-Вальтер Штайнмаєр різко розкритикував дії США на Близькому Сході.
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр засудив війну Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану, назвавши її "непотрібною і тією, якої можна було уникнути".
 
Про це пише Politico.
 
Попри свою церемоніальну роль у німецькій політиці, глава держави вкрай критично висловився щодо дій Дональда Трампа на Близькому Сході. Штайнмаєр вважає війну порушенням міжнародного права і жахливою помилкою та говорить, що твердження Вашингтона щодо неминучого нападу Ірану на США та союзників "не тримається купи". 
 
Президент нагадав, що був серед дипломатів, які вели переговори з Іраном щодо ядерної угоди, яку фактично знищив під час свого першого терміну Трамп. На думку Штайнмаєра, республіканець вніс розкол у трансатлантичні відносини, який не вдасться подолати "так само, як не можна повернутися до відносин з росією, які були до 24 лютого 2022 року".
 
Штайнмаєр закликав зробити Бундесвер "основою конвенційного захисту у Європі" і якомога швидше позбутися технологічної залежності від Сполучених Штатів.

 

війна в УкраїніНімеччинаросія окупанти

Останні матеріали

США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється