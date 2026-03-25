Президент Німеччини назвав війну Трампа проти Ірану порушенням міжнародного права

Франк-Вальтер Штайнмаєр різко розкритикував дії США на Близькому Сході.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр засудив війну Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану, назвавши її "непотрібною і тією, якої можна було уникнути".

Попри свою церемоніальну роль у німецькій політиці, глава держави вкрай критично висловився щодо дій Дональда Трампа на Близькому Сході. Штайнмаєр вважає війну порушенням міжнародного права і жахливою помилкою та говорить, що твердження Вашингтона щодо неминучого нападу Ірану на США та союзників "не тримається купи".