Британія та Німеччина відмовилися допомагати США розблокувати Ормузьку протоку

16 березня 2026, 16:05
Британія та Німеччина відмовилися допомагати США розблокувати Ормузьку протоку
Раніше Дональд Трамп закликав країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, долучитися до її деблокування.

Велика Британія та Німеччина відмовилися надавати військову допомогу президенту США Дональду Трампу для розблокування Ормузької протоки. Водночас у Вашингтоні заявляють, що через цей стратегічний морський шлях уже починає проходити більше торгових суден.

Про це повідомляють The Telegraph, Sky News і Reuters.

Міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що уряд вивчає можливі кроки для відновлення судноплавства. Серед варіантів розглядають використання безпілотників для пошуку морських мін. Водночас Лондон поки не готовий направляти до регіону військові кораблі. Британські медіа припускають, що така позиція може загострити відносини між прем’єр-міністром Кіром Стармером і Дональдом Трампом.

Уряд Німеччини також заявив, що не надаватиме військової підтримки для забезпечення роботи протоки. Представник уряду наголосив, що поки триває війна в Ірані, Берлін не братиме участі у військових операціях, навіть якщо вони спрямовані на збереження відкритого судноплавства. За його словами, ця ситуація не пов’язана із зобов’язаннями в межах НАТО.

Раніше Дональд Трамп закликав країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, долучитися до її деблокування. Він висловив сподівання, що такі держави, як Китай, Франція, Японія, Південна Корея та Велика Британія, направлять свої кораблі для патрулювання регіону.

Попри відмову частини союзників, у США заявляють про поступове відновлення руху суден. Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що через протоку вже проходять іранські та індійські кораблі, а кількість суден може зрости ще до появи міжнародних військових флотилій у регіоні.

