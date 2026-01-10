Трамп розчаровується в путіні та вважає його головною перешкодою для миру в Україні – The Telegraph

Трамп вважає стратегію росіян "два кроки вперед, один крок назад" на переговорах дедалі більш "втомливою".

Президент США Дональд Трамп розчаровується в російському диктаторі путіні через побоювання, що він "тягне час", а не прагне миру в Україні.

Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на джерела в Білому домі.



За даними співрозмовників видання, Трамп вважає путіна більшою перешкодою для миру, ніж президента України Володимира Зеленського.

Джерела The Telegraph стверджують, що рішення президента США захопити нафтовий танкер під російським прапором та підтримати новий законопроєкт про санкції були сигналом для путіна, що у нього закінчується час, щоб покласти край війні.

Джерело, близьке до внутрішнього кола Трампа, сказало: "Він працює за принципом батога та пряника. І я думаю, що пряник закінчився".

Інше джерело повідомило, що Трамп вважає стратегію росіян "два кроки вперед, один крок назад" на переговорах дедалі більш "втомливою".

Видання зазначає, що хоча раніше президент США "тепло відгукувався про Путніа" та стверджував, що у війні винна Україна, кілька нинішніх та колишніх вашингтонських чиновників стверджують, що зараз він все більше погоджується з точкою зору Європи, що путін тягне час.

"Адміністрацію стомлює те, що… росіяни використовують стратегію "два кроки вперед, один крок назад"… вони здаються готовими, а потім, коли виникають ситуації, на які, як ми думали, вони будуть готові, вони або загострюють обстановку, або на деякий час замовкають", — зазначив один з колишніх вашингтонських чиновників. Він також сказав, що Україна більш схильна до компромісів.

За день до зустрічі Зеленського і Трампа у Мар-а-Лаго росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками, вбивши щонайменше одну людину, зазначається у статті.

Британський чиновник заявив, що в результаті цього світогляд адміністрації Трампа став ближчим до європейського погляду на конфлікт, ніж будь-коли раніше. Він сказав: "Постійна жорстокість, підступна поведінка та ігри путіна не залишаються непоміченими адміністрацією".

Водночас The Telegraph зауважує, що попередні кроки США з тиску на москву закінчувались послабленням цього тиску, а член Ради національної безпеки Трампа під час його першого терміну заявив, що останній поворот був частиною звичайних припливів і відпливів політики, яка все ще зосереджена на переговорах з кремлем.

"Я думаю, що це оперативне, а не стратегічне питання. Він може наполягати на певних оперативних речах, але його стратегічне бажання швидко припинити війну в Україні, здається, незмінне", — зазначило це джерело.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що мета Трампа залишається незмінною. Вона сказала: "Президент Трамп зосереджений на врегулюванні цієї війни та припиненні безглуздих убивств, спричинених некомпетентністю Джо Байдена".

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати планують укласти масштабну післявоєнну угоду про економічне відновлення, яка передбачає залучення близько 800 млрд доларів інвестицій протягом десяти років. Документ має стати основою для відбудови країни, стимулювання економічного зростання та формування майбутніх гарантій безпеки.