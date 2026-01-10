Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та США готують післявоєнну угоду на $800 млрд

10 січня 2026, 09:01
Джерело: .ukrinform
Документ має стати основою для відбудови країни.

Україна та Сполучені Штати планують укласти масштабну післявоєнну угоду про економічне відновлення, яка передбачає залучення близько 800 млрд доларів інвестицій протягом десяти років. Документ має стати основою для відбудови країни, стимулювання економічного зростання та формування майбутніх гарантій безпеки.

Як повідомляє The Telegraph із посиланням на західних посадовців, остаточні домовленості можуть бути досягнуті під час особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За даними видання, сторони завершують роботу над так званою угодою про «процвітання», яка є ключовим елементом оновленої ініціативи щодо завершення війни росії проти України.

Спочатку Зеленський розглядав можливість поїздки до Білого дому для підписання економічної угоди та обговорення післявоєнних гарантій безпеки. Однак за рекомендацією європейських союзників із «Коаліції охочих» українська сторона відмовилася від цього формату, обравши Давос як більш нейтральний і зручний майданчик для переговорів.

Європейські чиновники, за інформацією видання, закликали Київ не поспішати з двосторонніми домовленостями з Вашингтоном, вважаючи, що нині Трамп підтримує європейські зусилля щодо завершення війни на умовах, вигідних для України. У цьому контексті економічна угода розглядається як центральний елемент ширшого мирного процесу.

Українські посадовці зазначають, що план "процвітання" передбачає залучення коштів через інвестиції, кредити та гранти, а також активну участь приватного бізнесу у відновленні країни. Йдеться про фінансування інфраструктурних проєктів, відновлення промисловості, створення робочих місць і повернення економічної активності в регіони, найбільш постраждалі від війни.

У Києві сподіваються, що активна участь США у післявоєнній реконструкції України зацікавить Дональда Трампа в наданні більш надійних гарантій безпеки. За даними The Telegraph, угода також базується на попередніх домовленостях щодо корисних копалин, укладених минулого року, які передбачають першочерговий доступ американських інвесторів до майбутніх гірничодобувних проєктів в Україні.

Водночас економічна ситуація в країні залишається складною: у 2025 році Україна пройшла рік відносно стабільно, однак без проривів — зростання ВВП склало лише 2%, що є недостатнім для повноцінного відновлення після глибокого воєнного спаду.

