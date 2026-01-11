Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрон змусив закрити смугу в аеропорту столиці Норвегії

11 січня 2026, 18:06
Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport
Закриття смуги в Осло Гардермуен через невеликий дрон стало черговим випадком порушень у роботі аеропорту в Норвегії.

Сьогодні, 11 січня, Головний аеропорт столиці Норвегії Осло Гардермуен у неділю, 11 січня, тимчасово закрив одну зі своїх двох злітно-посадкових смуг через виявлення безпілотного літального апарата у районі злітної смуги.

Про це повідомив оператор аеропорту Avinor, передає агенція Reuters

Інцидент тривав близько 20 хвилин. За словами авіаційних служб, дрон був невеликим хобі-дроном, і після його виявлення роботу смуги швидко відновили.

Зазначимо, що це не перший випадок порушення роботи аеропорту Осло через дрони. На початку жовтня інформація про невідомі безпілотники вже призводила до обмежень у роботі аеропорту.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Норвегії невідомий дрон паралізував роботу аеропорту.

Крім того, наприкінці листопада рейс авіакомпанії SAS з Осло до Тромсе довелося перенаправити через аналогічне повідомлення про дрон.

 

