У Норвегії невідомий дрон паралізував роботу аеропорту

В аеропорту норвезького міста Брьоннейсунд зафіксовано проліт невідомого безпілотника.

Невідомі дрони в районі аеропорту виявили працівники диспетчерського пункту о 20:17 у вівторок, 30 вересня. Близько 21:50 поліція виїхала на виклик і розпочала пошук пілота, але не змогла його знайти.

"Ми спостерігали дрон у повітрі, але не змогли встановити пілота, який ним керував. За деякий час пошуків, ми завершили операцію на місці події", - зазначив представник поліцейського округу Нурланд Мортен Соренсен.