У Норвегії невідомий дрон паралізував роботу аеропорту

01 жовтня 2025, 09:09
Фото: www.ekathimerini.com
Невідомі дрони в районі аеропорту виявили працівники диспетчерського пункту о 20:17 у вівторок
В аеропорту норвезького міста Брьоннейсунд зафіксовано проліт невідомого безпілотника.
 
Про це повідомляє NRK.
 
Невідомі дрони в районі аеропорту виявили працівники диспетчерського пункту о 20:17 у вівторок, 30 вересня. Близько 21:50 поліція виїхала на виклик і розпочала пошук пілота, але не змогла його знайти.
 
"Ми спостерігали дрон у повітрі, але не змогли встановити пілота, який ним керував. За деякий час пошуків, ми завершили операцію на місці події", - зазначив представник поліцейського округу Нурланд Мортен Соренсен.
 
Крім того, дрони у забороненій для польоту зоні були помічені біля аеропорту ввечері у неділю, 28 вересня. Тоді один з літаків авіакомпанії Widerøe було перенаправлено з аеропорту Брьоннейзунд на інше летовище.
 
Прессекретар компанії Avinor, що керує норвезькими аеропортами, Кароліна Персен зазначила, що попри інцидент, останній рейс приземлився за планом. Аеропорт відновить свою роботу вранці 1 жовтня.

 

Дронвійна в Україніросія окупанти

