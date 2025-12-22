Базовий блок документів мирного плану готовий: базові пункти

Ключові проєкти документів щодо гарантій безпеки та відновлення України вже підготовлені і наближають до реального мирного результату.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що базовий блок проєктів документів у рамках мирного плану для України вже підготовлений.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час урочистого заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

"На мій погляд, все, що ми повинні були зробити для перших драфтів, уже є. План складається з 20 пунктів. Напевно, там не все ідеально, але він існує. Є рамковий документ щодо гарантій безпеки між Україною, Європейським Союзом та США. Окремо є двосторонні гарантії безпеки між нами та США, які мають розглянути в Конгресі", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що ознайомився із закритими додатками до документів і вважає, що "все виглядає достойно". За його словами, напрацювання гарантій безпеки здійснювали не лише українські військові, а й американські, що свідчить про близькість до реального результату.

Крім того, Зеленський повідомив, що підготовлено "перший драфт договору про відновлення України".

"Тобто, базовий блок усіх документів, на мій погляд, готовий", – підкреслив глава держави.

Крім того, Зеленський назвав чотири головні гарантії безпеки,

Перша - це українська армія чисельністю 800 тисяч солдатів. Україна планує фінансувати таку армію з фінансовою допомогою від партнерів.

Друга гарантія - членство України в Євросоюзі. Йдеться про економічні гарантії безпеки та ринки. Також є і військова складова у вигляді програми переозброєння Європи SAFE та інших програм, які відкриває членство в ЄС.

Третьою гарантією безпеки - "коаліція рішучих", наразі Україна проговорить із союзниками, що таке "backstop" (опора). Відповідні сили під керівництвом Європи мають забезпечити Україні безпеку в небі, на землі та на морі. До коаліції увійдуть 30 країн.

Четверта гарантія - юридичне зобов'язання від США - за гарантії має проголосувати Конгрес.

