Трамп про мирну угоду: Зеленському час "рухатися"

Він додлав, що Києву слід скористатися можливістю для завершення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має ''рухатися'' у напрямку укладення угоди про завершення війни.

Про це Трамп сказав журналістам, залишаючи Білий дім.

Відповідаючи на запитання щодо можливого проведення виборів в Україні до початку літа, він зазначив, що росія нібито готова до домовленостей.

"росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться рухатися. Інакше він упустить чудову нагоду - він повинен діяти", - заявив американський президент.

Заява пролунала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що представники США та України обговорювали можливість підписання мирної угоди вже у березні, а також потенційне проведення виборів в Україні у травні.