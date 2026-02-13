Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп про мирну угоду: Зеленському час "рухатися"

13 лютого 2026, 20:34
Трамп про мирну угоду: Зеленському час
Фото з сайту Президента України
Він додлав, що Києву слід скористатися можливістю для завершення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має ''рухатися'' у напрямку укладення угоди про завершення війни.

Про це Трамп сказав журналістам, залишаючи Білий дім. 

Відповідаючи на запитання щодо можливого проведення виборів в Україні до початку літа, він зазначив, що росія нібито готова до домовленостей.

"росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться рухатися. Інакше він упустить чудову нагоду - він повинен діяти", - заявив американський президент.

Заява пролунала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що представники США та України обговорювали можливість підписання мирної угоди вже у березні, а також потенційне проведення виборів в Україні у травні.

 

Дональд ТрампВолодимир Зеленськийпереговори

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється