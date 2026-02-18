PURL у 2026 році: Зеленський назвав суму перших внесків

Партнери вже перерахували $584 млн для програми, що зміцнює оборону України та захищає критичну інфраструктуру від атак рф.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року держави-партнери вже надали $584 млн для програми PURL, а загальна потреба на 2026 рік становить $15 млрд.

Про це Зеленський написав у соцмережі X (Twitter).

"Вдячний усім, хто робить внесок у PURL. У 2026 році ми вже отримали фінансову підтримку від Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Ісландії та Латвії на загальну суму 584 млн доларів", – йдеться у дописі.

Президент підкреслив, що загальна потреба для PURL у 2026 році становить $15 млрд, що дозволить Україні позбавити росію інструменту повітряного терору.

"Ми закликаємо всіх, хто зацікавлений у безпеці, приєднуватися та розширювати свої внески у програму PURL", – додав він.

Зеленський зазначив, що росія продовжує спроби зруйнувати критичну інфраструктуру України, а PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО, які ефективно протидіють російській балістиці. Це дає змогу захищати енергосистему під час зимових холодів.

"Дякую кожній державі, яка допомагає захищати життя. Розраховуємо, що програма й надалі працюватиме ефективно – це справді допомагає", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що PURL – це спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва. Країни-партнери фінансують закупівлі через спеціальний фонд НАТО, що дозволяє швидко отримувати необхідні системи, зокрема ракети для Patriot та HIMARS, безпосередньо зі складів США, зміцнюючи оборону України.

Раніше генсек НАТО заявив, що 90% ракет для української ППО надійшли через PURL.