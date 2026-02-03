90% ракет для української ППО надійшли через PURL – Рютте

Програма забезпечує закупівлю американської зброї коштом союзників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що 90% ракет, які Україна використовує для протиповітряного захисту, надійшли за програмою PURL.

Про це Рютте сказав під час виступу у Верховній Раді України.

Генсек НАТО підкреслив, що Альянс щодня веде діалог з Україною щодо військової допомоги для протидії російській агресії. Він зазначив, що програма PURL, яка забезпечує закупівлю американської зброї для України за кошти союзників, стала ключовим механізмом постачання: від минулого літа через неї надійшли 75% усіх ракет для українських Сил оборони та 90% ракет, що використовуються для захисту повітряного простору.

"Через механізм PURL надходять мільйони євро від союзників і партнерів. Ми надали 75% усіх ракет, що ідуть на фронт, і 90%, які захищають повітряний простір України", – заявив Рютте.

Він також відзначив взаємну вигоду співпраці: українська армія ділиться бойовим досвідом і технологіями, що стимулює спільне виробництво та інновації у країнах НАТО.

"Ми вчимося у вас. Україна застосовує інновації унікальним способом, і це дозволяє НАТО виробляти та постачати сучасне обладнання спільно з українською армією. Всі ми виграємо від цієї співпраці", – додав Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що підтримка України залишається пріоритетом Альянсу.

"Ми прагнемо, щоб ваші військові сили були сильними. Ми думаємо не лише про завершення війни, а й про майбутнє та довготривалий мир", – підсумував він.

Зазначимо, що у вівторок, 3 лютого, генсек НАТО прибув до Києва.