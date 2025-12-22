Том Купер публікує дописи аналітика Бенджаміна Кука, який багато подорожує Україною і спілкується з військовими та журналістами. У своїй новій публікації Бенджамін Кук застерігає: скриньку Пандори поширення саморобних керованих боєприпасів уже відкрито. Терористам, злочинцям та картелям потрібно небагато – лише гроші і трохи часу, щоб навчитися складати такі саморобні керовані дрони чи ракети. І світ до цього не готовий.

Через збій інтернет-послуг у районі, де живе Дональд Гілл, ми починаємо цей тиждень незвично: з матеріалу від Бенджаміна.

Будьте певні: Дональд Гілл і я рішуче налаштовані якнайшвидше повернутися до звичайного випуску "Тижневика".

Урок, який ми засвоїмо надто пізно

Лише три місяці цілеспрямованого навчання та практики і людина здатна опанувати навички складання та застосування невеликої озброєної безпілотної авіаційної системи, не обмежуючись масовими платформами на кшталт DJI. Доступність відносно просунутих компонентів, програмного забезпечення з відкритим кодом та неформальних каналів навчання знизила поріг навичок, необхідних для створення працездатної системи. Інакше кажучи, 3D-друк, онлайн-покупки, GPS та YouTube демократизували керовані ракети.

Збирання планера, базове наведення та дистанційне керування більше не потребують доступу до інституцій чи спеціалізованої інфраструктури. Запобіжники як геозонування або протоколи ідентифікації існують лише тому, що провідні виробники вирішили їх додати, а не тому, що цього вимагає сама технологія.

У поєднанні з ефектом несподіванки та зухвалістю навіть скромні платформи можна націлити на об'єкти, вартість яких значно перевищує вартість самої системи. Зухвалість часто компенсує нестачу точності та допомагає обійти контрзаходи. У підсумку чутливі та високоцінні цілі опиняються під дедалі більшою загрозою.

Те, що я напишу далі, налякало ChatGPT (він не хоче бути тим, хто поширює таку інформацію).

За допомогою VPN і не надто великої кількості пошуків будь-хто може натрапити на інструкції зі створення вибухових пристроїв: від примітивних до значно небезпечніших. Можна піти шляхом бостонського терориста. Порох і цвяхи. Переважно це трубна бомба. Насправді це не вибуховий пристрій. Це швидке горіння і тиск. Високоенергетичне горіння. Воно також важке. Проте є спосіб поєднати цю низькотехнологічну річ із фізикою та деякими "речами" з магазину побутової техніки або спортивних товарів і зробити її високовибуховою. Тепер ви потрапляєте в категорію антиматеріальних засобів або засобів масового ураження.

Далі терорист-саморобник повинен навчитися будувати дрон. Чи хоче він літати на великі відстані? Тоді йому потрібний літак. Чи хоче він мати маневреність? Тоді йому потрібен квадрокоптер. Alibaba, Amazon і AliExpress пропонують різні варіанти. Йому доведеться навчитися читати електричні схеми, практикуватися в пайці та знати, як виконувати та встановлювати код через командний рядок, що насправді лише трохи складніше, ніж копіпаст.

Усі ці знання про дрони є відкритими. Програмне забезпечення, включно з підтримкою спільноти, доступне в інтернеті. Існують форуми та асоціації, які обслуговують початківців-ентузіастів дронів.

Останнє, що потрібно, – це практика. Зараз існує онлайн-програмне забезпечення, яке дозволяє моделювати політ дрона. Але зрештою будь-хто, хто серйозно ставиться до точного польоту, потребуватиме відкритих просторів, щоб раз за разом розбивати свій перший дрон.

Отже, за 90 днів зусиль і з бюджетом менше як 2000 доларів аматор може отримати власний керований апарат. Він може керуватися людиною, GPS і навіть Google Maps.

Гаразд. Те, що я щойно вам розповів, є надто спрощеним.

Без практичного досвіду освоїти виготовлення саморобних ракет на задньому дворі дуже складно. Головною проблемою є SWaP – балансування розміру, ваги та потужності, щоб система взагалі могла літати. Саме це заважає пересічним незадоволеним, розлюченим особам створювати власні ракети: зусилля, математика та постійна відданість, необхідні для проб і помилок. Інакше кажучи, те, що заважає більшості потенційних терористів атакувати улюблені спортивні заходи саморобними керованими ракетами, – це відсутність цілеспрямованості. Це не гроші. Це не брак інформації. Це брак зусиль і часу, а також бажання не потрапити в руки правоохоронців. Якщо виробник саморобної зброї не боїться бути спійманим, він може просто придбати готовий комерційний дрон і прикріпити до нього імпровізований боєзаряд. Однак така людина буде спіймана, ймовірно, протягом 24 годин.

Тепер візьміть цей сценарій і додайте до нього час і гроші. Ресурси, доступні терористичній організації, транснаціональній злочинній мережі або наркокартелю. Із цими вхідними даними стає можливою ітерація. Те, що було вивчено за перші 90 днів, лягає в основу наступної версії, а потім і наступної – DIY 2.0, за якою слідує поступове вдосконалення. Як альтернатива, експертизу та технології можна придбати відразу, зокрема у російської групи "Ваґнер" або іранських сил Quds КВІР.

Суть проста. Скриньку Пандори вже відкрито.

