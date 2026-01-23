Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук

Том Купер публікує дописи американського аналітика Бенджаміна Кука, який багато подорожує Україною і спілкується з військовими та журналістами. Цього разу він розмірковує про обов’язки Європи. Десятиліттями вона будувала свій добробут на фундаменті американської військової могутності, делегуючи власну безпеку США. Тепер, коли на порозі континенту вирує війна, а надійність американського захисту під питанням, Європа продовжує експортувати обговорення та обурення замість реальних оборонних дій. Автор жорстко стверджує: Європа має негайно перейти на воєнний стан, створити власні механізми активної оборони з реальними повноваженнями та бюджетом, і допомогти Україні перемогти – інакше наступною стане сама Європа. Бенджамін Кук пропонує покроковий план дій для Європи.

Вступне слово Тома Купера. Сьогодні "щось зовсім інше": стаття, підготовлена американцем, який часто буває в Європі. Спочатку вона може здатися "надто спрощеною", але майте на увазі: "навіть" в інтернеті ні автори, ні ви, шановні читачі, не маєте часу "заглиблюватися в деталі". Тому ми всі "намагаємося бути лаконічними".

Щодо решти: я хотів би переконатися, що Бенджамін цілком усвідомлює той факт, що "десятиліття" американських адміністрацій несуть велику відповідальність за стан справ у США та "світі" загалом, а отже, і в Європі. Проблеми почалися не з Трампа: насправді їх можна простежити принаймні до поїздки Трумена наприкінці 1940-х років (з "невеликою перервою" під час правління Ейзенхауера): протягом десятиліть США робили все можливе, щоб знищити європейський оборонний сектор, наприклад, і були більш ніж задоволені тим, що Європа була залежна, оскільки це знищувало конкуренцію на міжнародному ринку і забезпечувало США важелі впливу. Можна навіть стверджувати, що США часом були опонентами "збройним силам ЄС". Своєю чергою хоча ЄС у його нинішньому вигляді має повноваження, рівняння цих повноважень виглядає так: Повноваження ÷ 27 = Бездіяльність.

Несправедливий вирок

Якщо ви живете в Європі, ви повинні ненавидіти себе більше, ніж ненавидите Трампа. Правда болить.

Європа й далі підстраховується, роблячи ставку на Сполучені Штати. Ви скаржитеся на американську політику, а потім будуєте власне виживання навколо американської сили. Це не незалежність, а залежність із зауваженнями.

Ви хочете рівності з США. Ви хочете стратегічної автономії. Ви хочете, щоб до вас ставилися як до рівноправного учасника. Тоді поводьтеся як такий. Почніть із росії, бо перемога в цій боротьбі змусить все інше стати на свої місця.

На вашому континенті йде війна. Прямо у вас на порозі. Україна платить за комфорт Європи, внутрішні розбіжності та відмову Європи розглядати оборону як реальну статтю бюджету.

Європейський експорт номер один у сфері оборони повинен перестати бути самітами, конференціями та зустрічами.

Мета у 5% витрат на оборону не полягає у стримуванні росії. Вона була розроблена лише для того, щоб стримати США від відмови від НАТО. Якщо ви хочете стримати росію, вам потрібно витратити 10% ВВП на оборону протягом наступних 5 років. Потрібно продемонструвати силу. Потрібно перейти до наступу. 5% – це мінімум, щоб утримати увагу розсіяних США. Це не гарантує стримування. Це не дає вам паритету з США або автономії від них. Це не змушує нікого виконувати зобов'язання за статтею 5.

Сучасне євроцентричне світобачення порядку, заснованого на правилах – це система переконань, яка відводить Сполученим Штатам роль глобального виконавця, очікуючи, що вони стримуватимуть власні інтереси, а потім засуджує їх, коли цього неминуче не відбувається. Воно сподівається підняти міжнародне право і норми до рівня обмежень для великих держав, незважаючи на відсутність механізмів їх виконання, що відображає схильність Європи до правових обмежень над прийняттям на себе витрат, ризиків і відповідальності, необхідних для фактичного підтримання цього порядку.

Інакше кажучи: євроцентристи ніколи не ризикують, не витрачають гроші і не беруть на себе відповідальність, необхідну для того, щоб бути великою державою, яка може забезпечувати дотримання міжнародного права і норм. Або, інакше кажучи, порядку, заснованого на правилах.

Інституційна неспроможність

ЄС є дорадчим органом. Він був створений для переговорів, регулювання, торгівлі та управління політичними суперечностями всередині клубу. Він ніколи не був створений для захисту клубу. Захист вимагає швидкості. Захист вимагає авторитету. Захист вимагає рішень, які не залежать від нового раунду консенсусу в момент кризи.

ЄС не може цього зробити. І, здається, НАТО теж. Його не можна перетворити на такий орган, не перетворивши на щось інше.

З точки зору оборони, він не працює. Ця система провокує міжнародні конфлікти, оскільки сигналізує про вагання. Супротивникам не потрібно гадати. Вони можуть просто завантажити протоколи засідань.

НАТО, як тепер очевидно, є військовою версією ЄС. Без США на чолі це просто ще один дорадчий орган. Потрібні докази? Іде війна, яка суперечить раціональному існуванню НАТО, а ми проводимо 34-ту зустріч у Рамштайні в лютому 2026 року.

Стаття 5 вас не врятує

Не існує гарантії безпеки, яка б функціонувала як автоматична реакція. Стаття 5 не вимагає фіксованої військової реакції. Вона дозволяє вибір. Вона дозволяє затримку. Вона дозволяє політику. Європа побудувала свої припущення щодо безпеки навколо готовності Америки розглядати статтю 5 як тригер.

Ця епоха закінчилася.

Тож ці висновки не є закликом до Америки повернутися. Це вимога до Європи дорослішати.

Вимога: активна влада в галузі оборони

Європа потребує механізму активації оборони. У разі нападу, включаючи атаки в сірій зоні, відповідні заходи та витрати повинні активуватися без проведення чергового раунду зустрічей.

Європа потребує ради з питань оборони, яка матиме повноваження стягувати податки, витрачати кошти та діяти. Вона повинна бути поза межами звичайних обговорень в ЄС і мати постійні повноваження під час кризи.

Це не може бути необов'язковим.

Якщо ви є членом ЄС, ви берете участь в його обороні. Держави не можуть вибирати, наскільки солідарними вони хочуть бути в момент небезпеки.

Ця рада з питань оборони повинна мати:

Бюджет, що фінансується за рахунок спеціальних доходів.

Повноваження здійснювати закупівлі для створення запасів і розширення виробництва в необхідних масштабах.

Кризовий орган для виконання заздалегідь визначених пакетів заходів реагування, коли досягаються певні пороги.

Оперативну структуру командування, пов'язану з військовим плануванням і виконанням.

Європа потребує єдності, підкріпленої примусом. Інакше ви отримаєте промови і саміти з питань оборони. Обидва ці заходи не мають стримуючого значення.

Воєнний стан, тому що стримування коштує грошей

Європа має перейти до воєнного стану або часткового воєнного стану, який все одно буде болючим. Це означає, що комфортне життя стане менш комфортним. Деякі люди втратять літні будинки в Іспанії. Соціальні видатки будуть скорочені. Програми скоротяться. Деякі зникнуть.

Я трохи перебільшую, але це ціна стримування. Неможливо фінансувати все і захищати все. Треба вибирати.

Європа вибирала комфорт, передаючи захист на аутсорсинг. Тепер цей вибір зроблено за вас. З цим покінчено. Але зараз здається, що більшість країн керують люди, які воліють сподіватися на нового президента США через 3 роки, ніж починати роботу з захисту і стримування зараз.

Дії, а не слова

Європейці не помиляються, критикуючи Трампа. Проблема в тому, що робити після цієї критики. Для багатьох європейців це стало катарсисом. Скарги на США замінюють дії. Ви ставитеся до обурення як до доказу своєї небайдужості. Але які ваші дії? Яка країна перейшла на воєнний стан?

Ви не кращі за Трампа, тому що він вам не подобається. Якщо ви відмовляєтеся діяти, коли поруч вирує війна, ви насправді гірші. Ваші цінності не мають значення, якщо ви не готові за них платити. Чекати на нового президента США – поганий план. Нехай це палить вас зсередини. Ви (ви як колектив) гірші за Трампа.

Деякі європейські держави роблять більше, наприклад Польща. Деякі роблять дуже мало, наприклад Іспанія. Деякі активно підривають зусилля з оборони, ховаючись за колективом. Це має закінчитися.

Структура ЄС, яку ви знаєте... Структура НАТО, яку ви знаєте, є небезпечною. Стримування мертве. Україна є вашим поточним чинником стримування. Ваш ворог зайнятий іншими справами. Це не завжди буде так.

Що Європа повинна зробити негайно, у порядку пріоритетності

Все починається зараз. Пріоритети в такому порядку.

1. Військова готовність або часткова військова готовність

Бюджети, виробництво, кадрова політика, запаси, навчальні програми. Почати негайно. Будь-яка країна, яка торгується за час, може покинути ЄС і НАТО до того часу, поки не буде готова до повної участі.

2. Перемогти росію в Україні

Закінчити війну на умовах, які позбавлять росію можливості повторити її в наступному десятилітті. Європа не може купити безпеку, керуючи цією війною. Європа купує безпеку, закінчуючи її поразкою росії. Щодня, коли решта Європи розмірковує, а ще один український солдат гине, це наближає війну до Західної Європи. Дайте Україні все, що ви маєте, щоб вразити росію. Все. Той, хто веде переговори про час або можливості, може робити це поза межами ЄС і НАТО. У Європі триває війна вже майже 12 років. Більше немає про що говорити. Дайте все. Це більше, ніж будь-що інше, викриє вашу слабкість перед вами самими. Це покаже вам, наскільки мізерні ваші запаси. Скільки ви повинні інвестувати в нерухомість, обладнання та виробничі потужності, щоб розпочати військову підготовку і військове виробництво, які мають реальну стримуючу силу.

3. Незалежність у сфері важких перевезень та логістики

Європа не може замінити США за одну ніч. Але Європа може майже повністю позбутися залежності від США у сфері важких перевезень та логістики протягом двох років, якщо розглядатиме це як необхідну умову виживання країни. У вас є компанії, досвід, інженерні таланти. Чого бракує, так це терміновості та політичної волі. Європа, ви не хочете збройних сил. "Збройні сили" завжди мають "старшого брата", на допомогу якого вони сподіваються. Вам потрібні наступальні сили. Експедиційні сили. Проєкція сили. Для цього потрібна логістика.

4. Інтеграція розвідки

Європейська розвідка повинна бути оперативно об'єднана. Спільна розвідка. Спільне визначення цілей. Спільний швидкий аналіз. Менше національної ізоляції. Менше політичних фільтрів. Гроші, які зараз витрачаються на SIGINT, HUMINT, IMINT, GEOINT. Ви повинні перейти до наступу і в цих сферах.

5. Далекобійні вогневі засоби

Глибокий удар є засобом стримування. Далекобійні вогневі засоби завдають збитків там, де їх відчуває росія, і позбавляють росію можливості вести бойові дії з укриття.

У всьому цьому слід співпрацювати з Україною. Чи не було б чудово, якби Європа мала союзника, який добре знає російські конфлікти, є технічно підкованим, загартованим у боях і має постійну армію майже в мільйон солдатів? Якби тільки Європа могла знайти такого союзника, чи не стало б це каталізатором змін зі швидкістю війни? І, здається, я натрапив на щось цікаве. Саме сьогодні, через 5 днів після написання цього тексту, була опублікована ця стаття Politico

То де ж у всьому цьому НАТО? Там. Паралельно. Все це тільки сприяє зміцненню НАТО. Але ці дії не залежать від того, чи НАТО діятиме негайно і послідовно. НАТО може зібрати підтримку. Може обговорити тактику і стратегію. Але тим часом Європа переходить в наступ. А не захищається. Це також є відповіддю на атаки росії в сірій зоні, які є занадто незначними, щоб НАТО могло їх відбити і відповісти на них. Цей новий оборонний союз є набагато кращим засобом стримування, ніж лише НАТО.

Суть

Перш ніж я розповім, як змусити Європу це зробити, давайте поговоримо про те, що буде, якщо ви цього не зробите.

Коли росія нападе на вас через 3-10 років, з вами будуть поводитися так само, як ви зараз поводитеся з Україною. США будуть ставитися до вас так само, як до України. Ваш успіх і поразка будуть непевними. Ви будете обмінювати свої життя на час, поки ваші союзники будуть обговорювати, чи варто вам допомагати. Ваші союзники обміняють життя ваших дітей на прибуток, владу, свою безпеку замість вашої. Вони звинуватять вас у невдячності, бо ви недостатньо часто дякували їм за їхню повільну і незграбну підтримку, поки ваших близьких витягають з-під завалених житлових будинків і дитячих лікарень.

Як ви можете донести це до європейської аудиторії? Ви визнаєте поразку. Ви зізнаєтеся. Раніше ви обміняли європейську безпеку на європейське процвітання. Тепер настав час розплачуватися. Це торкнеться всіх. Ніхто не зможе уникнути сплати своєї частки. Ті, хто може заплатити більше, повинні будуть заплатити більше. Щоб це здійснити, кілька держав повинні бути готові вийти зі складу Союзу. Щоб сформувати, смію сказати, більш досконалий союз. Партнерство країн Балтії/Польщі з північними країнами буде грізним. Додайте до цього Велику Британію як прихильника без права голосу, і ви матимете достатньо сили, щоб змусити інші країни приєднатися до вас. Ви повинні блокувати торговельні угоди та все інше. Ви повинні змушувати інші держави приєднатися до вас.

Інерція статусу-кво є дуже сильною. Я вже писав раніше, що розширення Об'єднаних експедиційних сил може бути одним із варіантів. Такі держави, як Франція, будуть ненавидіти цю ідею. Це позбавить їх влади та впливу. Але в довгостроковій перспективі це зробить їх безпечнішими.

Це тема для окремого дослідження, але про неї варто згадати. Європі потрібен східний союзник, який має ядерну зброю. Ядерна зброя країн Північної Європи або Польщі є КЛЮЧОВИМ фактором захисту Європи від росії. І Китаю.

Проблема безпеки Європи – це не Трамп. Трамп – це сигнал тривоги, стрес-тест. Система не працює, тому що Європа побудувала життя, яке залежить від бажання когось іншого її врятувати.

Повторю ще раз...

Сучасне євроцентричне світобачення "порядку, заснованого на правилах" – це система переконань, яка відводить Сполученим Штатам роль глобального виконавця, очікуючи, що вони стримуватимуть свої інтереси, а потім засуджує їх, коли цього неминуче не відбувається. Вона сподівається підняти міжнародне право і норми до рівня обмежень для великих держав, незважаючи на відсутність механізмів їх виконання, що відображає схильність Європи до правових обмежень замість прийняття на себе витрат, ризиків і відповідальності, необхідних для фактичного підтримання цього порядку.

Інакше кажучи: євроцентристи ніколи не ризикують, не витрачають гроші і не беруть на себе відповідальність, необхідну для того, щоб бути великою державою, яка може забезпечувати дотримання міжнародного права і норм. Або порядку, заснованого на правилах.

Обговорення повинні перестати бути головним експортним товаром Європи в галузі оборони.

