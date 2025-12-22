Рубіо та Віткофф конкурують у дипломатії щодо України – NBC News

Це проявляється у власних ініціативах і організації закулісних переговорів із міжнародними лідерами.

Держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф ведуть непублічну конкуренцію за контроль над дипломатичним процесом щодо мирних переговорів з Україною.

Про це пише NBC News із посиланням на понад десяток чинних і колишніх посадовців США та Європи.

За даними видання, Віткофф неодноразово організовував міжнародні зустрічі щодо завершення війни в Україні без відома Рубіо. Так, у квітні 2025 року держсекретар, який мав летіти до Парижа, дізнався, що Віткофф домовився про особисту зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Рубіо попросив приєднатися до переговорів, але французьке МЗС зазначило, що зміни має погодити особисто Віткофф. Зрештою держсекретар зміг долучитися до розмови.

Наприкінці листопада спецпредставник Трампа організував зустріч з українською стороною у Флориді, про яку Рубіо дізнався лише тоді, коли українці звернулися до його представників. Як зазначає NBC, "цілком очевидно, що Рубіо був виключений із цього процесу", хоча публічно обидва стверджують про спільну роботу над миром.

Окрім суперечок щодо переговорного процесу, Віткофф конфліктує з Рубіо та посадовцями Держдепартаменту через підходи до питань безпеки, особливо під час поїздок до росії.

Також деякі співробітники адміністрації критикували використання ним власного літака без захищених каналів зв'язку. У травні Держдеп ініціював перевірку, після чого Віткофф отримав додаткову охорону та захищену систему мобільного зв'язку для літака. Втім, побоювання щодо безпеки його комунікацій залишаються.

NBC також відзначає, що, попри внутрішні суперечки, Білий дім продовжує публічно підтримувати єдину мету: мирні переговори щодо України.