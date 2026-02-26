Папа Лев XIV заборонив священникам використовувати ШІ для підготовки проповідей
Папа Римський Лев XIV закликав священнослужителів відмовитися від використання штучного інтелекту під час написання проповідей та більше покладатися на власний духовний досвід і роздуми.
Про це повідомляє Vatican News.
Понтифік наголосив, що проповідник має "увійти в реальне життя" своєї громади й уникати спокуси доручати підготовку текстів алгоритмам. За його словами, інтернет і технології можуть бути корисними, однак потребують обережного застосування.
"Як і всі м’язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, вони вмирають. Мозок потрібно тренувати, щоб не втратити здатність мислити", — зазначив Папа.
Лев XIV підкреслив, що проповідь — це не просто текст, а свідчення особистої віри. На його переконання, штучний інтелект не здатен "ділитися вірою" з людьми, адже не має духовного досвіду.
Понтифік додав, що віряни хочуть бачити у священнику живу віру, особисте пізнання та любов до Ісуса Христа, а не згенерований алгоритмом матеріал.