CУСПІЛЬСТВО

Папа Лев XIV заборонив священникам використовувати ШІ для підготовки проповідей

26 лютого 2026, 09:39
Wikipedia
Лев XIV підкреслив, що проповідь — це не просто текст, а свідчення особистої віри.

Папа Римський Лев XIV закликав священнослужителів відмовитися від використання штучного інтелекту під час написання проповідей та більше покладатися на власний духовний досвід і роздуми.

Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік наголосив, що проповідник має "увійти в реальне життя" своєї громади й уникати спокуси доручати підготовку текстів алгоритмам. За його словами, інтернет і технології можуть бути корисними, однак потребують обережного застосування.

"Як і всі м’язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, вони вмирають. Мозок потрібно тренувати, щоб не втратити здатність мислити", — зазначив Папа.

Лев XIV підкреслив, що проповідь — це не просто текст, а свідчення особистої віри. На його переконання, штучний інтелект не здатен "ділитися вірою" з людьми, адже не має духовного досвіду.

Понтифік додав, що віряни хочуть бачити у священнику живу віру, особисте пізнання та любов до Ісуса Христа, а не згенерований алгоритмом матеріал.

