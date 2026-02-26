Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мерц закликав Сі Цзіньпіна вплинути на путіна для припинення війни проти України

26 лютого 2026, 09:12
Мерц закликав Сі Цзіньпіна вплинути на путіна для припинення війни проти України
джерело DR
Мерц здійснив свій перший після вступу на посаду офіційний візит до Китаю.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні закликав главу КНР використати свій вплив на росію, щоб переконати москву зупинити війну проти України.

Про це повідомляє DW.

"Ми знаємо, що сигнали з Пекіна сприймаються в москві дуже серйозно — це стосується як слів, так і справ", — заявив Мерц у середу, 25 лютого, спілкуючись зі ЗМІ за підсумками зустрічі з Сі.

Про реакцію лідера Китаю на таке прохання Мерц не розповів.

Згідно з китайськими ЗМІ, Сі заявив Мерцу, що Пекін підтримує врегулювання "конфлікту в Україні" шляхом дипломатії, але це врегулювання має "враховувати законні інтереси всіх сторін" і “забезпечувати їхню рівну участь у процесі”.

Мерц здійснив свій перший після вступу на посаду офіційний візит до Китаю в супроводі великої делегації бізнесменів, однією з ключових тем переговорів є економічне співробітництво Німеччини з Пекіном. Китай за підсумками 2025 року став найбільшим торговельном партнером Німеччини, хоча політична комунікація сторін останніми роками була не на кращому рівні. 

Китай прагне позиціонувати себе як надійного економічного партнера на відміну від США під керівництвом Дональда Трампа. Мерц став черговим європейським лідером, який відвідай Пекін.

Відносини Китаю з рф, однак, нерідко ставали предметом критики з боку європейських лідерів на адресу Пекіна, зокрема і з боку Мерца. Напередодні візиту Мерца до Пекіна речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила ЗМІ, що питання України не повинно стати проблемою в китайсько-європейських відносинах. 

З початку повномасштабної війни рф проти України Китай і росія налагодили тісніші партнерські відносини. москва покладається на Пекін у питаннях постачання критично важливих деталей і компонентів для дронів та іншого військового обладнання. Китай також став одним із ключових покупців російських енергоносіїв.

