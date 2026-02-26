Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан загострює конфлікт з ЄС через Україну напередодні виборів

26 лютого 2026, 08:46
Орбан загострює конфлікт з ЄС через Україну напередодні виборів
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Для України затримка фінансування може обернутися дефіцитом коштів уже найближчим часом.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко посилив конфронтацію з Євросоюзом, зірвавши погодження нових рішень щодо підтримки України.

За даними Bloomberg, менш ніж за два місяці до парламентських виборів угорський лідер намагається мобілізувати електорат жорсткою антиукраїнською риторикою на тлі падіння рейтингу його партії.

Незалежні опитування свідчать про суттєве відставання "Фідес" від опозиційної партії "Тіса". Такий розрив став найбільшим за останні роки і може поставити під загрозу 16-річне перебування Орбана при владі. На цьому тлі Будапешт фактично заблокував кредитний пакет ЄС для України обсягом 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти росії, попри те що раніше сам підтримував відповідні домовленості.

Конфлікт через "Дружбу"

Новий виток напруженості пов’язаний із пошкодженням у січні нафтопроводу "Дружба", який забезпечує транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини через територію України. Орбан і словацький прем’єр Роберт Фіцо звинуватили Київ у затягуванні ремонту. Українська сторона пояснює затримку безпековими ризиками та наслідками російських атак.

Орбан заявив, що не підтримає жодних рішень ЄС на користь України, доки постачання не буде відновлене. Він також розпорядився посилити охорону енергетичної інфраструктури та обмежити польоти безпілотників поблизу українського кордону, назвавши ситуацію "нафтовою блокадою".

Ризики для України та ЄС

У Брюсселі визнають, що блокування рішень створює серйозні труднощі. Візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва з нагоди річниці повномасштабної війни виявився радше символічним, адже нові фінансові гарантії залишилися без затвердження.

Для України затримка фінансування може обернутися дефіцитом коштів уже найближчим часом. Водночас аналітики вважають, що Орбан використовує конфлікт із Брюсселем як елемент передвиборчої стратегії, намагаючись продемонструвати виборцям жорстку позицію та захист "національних інтересів".

Попри те що в минулі роки подібні суперечки завершувалися компромісом, нинішня ситуація виглядає значно напруженішою. Якщо домовленості не буде досягнуто, це може поглибити розкол усередині ЄС і вплинути на стабільність підтримки України.

