Місія МВФ розпочала переговори в Києві

18 березня 2026, 16:03
Фото: sweetcrudereports.com
Делегація під керівництвом Гевіна Грея працює з українською владою над реформами.

У середу, 18 березня, до України прибула місія Міжнародного валютного фонду для проведення переговорів із українською владою щодо реформ і макроекономічної політики.

Про це оголосила постійна представниця Міжнародного валютного фонду в Україні Прішила Тофано.

Головою делегації є Гевін Грей.

За словами Тофано, сьогодні розпочалися серії зустрічей із представниками української влади та іншими партнерами. 

Дискусії зосереджені на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах, що мають бути реалізовані для продовження співпраці з МВФ.

Раніше Фонд висловив занепокоєння щодо отримання залишку пакету фінансування Україною та наголосив на необхідності виконання певних реформ.

Ми також писали, що Україна ризикує втратити фінансування МВФ.

 

