росія пропонує ЄС "юридично зафіксувати" гарантії ненападу

22 грудня 2025, 21:29
росія пропонує ЄС
Фото: Укрінформ
Хоча її дії раніше суперечили подібним заявам.

росія запропонувала Європейському Союзу «юридично зафіксувати» гарантії ненападу, заявивши, що не має намірів загрожувати безпеці європейських країн.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков. 

Виступаючи під час дискусії «(Не)стратегічна стабільність – 2025: підсумки року у сфері міжнародної безпеки» Міжнародного клубу "Валдай", Рябков заявив, що росія «не переслідує завойовницьких цілей», які їй приписують на Заході. За його словами, Москва готова «юридично зафіксувати» відповідні гарантії миру, на чому раніше неодноразово наголошував і Володимир путін.

Водночас російський дипломат визнав, що в Європі, за його оцінкою, небагато країн готові до спільного формування нової "архітектури безпеки" з росією. Рябков стверджує, що концепцію «неподільної безпеки» в Європі визнають лише в межах так званого колективного Заходу.

Він також заявив, що навіть за умови "більш зваженої політики США" щодо росії, зберігаються ризики прямого зіткнення між рф і НАТО, поклавши відповідальність за це на європейські країни.

Водночас політологи застерігають, що подібні заяви Москви є елементом пропагандистської стратегії, спрямованої на виправдання мілітаризації та тиску на Європу. 

Експерти нагадують, що декларації про мир неодноразово суперечили реальним діям рф, зокрема повномасштабній агресії проти України та нарощуванню військової присутності поблизу кордонів ЄС і НАТО.

 

