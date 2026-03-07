Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп пригрозив новими ударами по Ірану

07 березня 2026, 16:23
Трамп пригрозив новими ударами по Ірану
Фото: ap.org
Попередження з'явилося після того, як Тегеран пообіцяв не відступати.

Американський президент Дональд Трамп у суботу, 7 березня, заявив, що США розглянуть можливість ударів по районах і групах в Ірані, які раніше не вважалися цілями. Це, ймовірно, призведе до ескалації війни, яка триває вже тиждень, спричинивши потрясіння на енергетичних ринках.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар …Через погану поведінку Ірану серйозно розглядається можливість повного знищення і неминучої смерті для територій і груп, які до цього моменту не вважалися цілями", — заявив Трамп у соціальних мережах. 

Американсько-ізраїльська атака триватиме “доки вони (іранці — ред.) не здадуться або, що більш імовірно, повністю не впадуть”, додав він.

Нова заява Трампа з'явився після того, як президент Ірану Масуд Пезешкіан пообіцяв не відступати. Тегеран уже восьмий день продовжує ракетні удари по державах Перської затоки, де дислокуються американські військові сили. 

"Ідея, що ми здамося беззастережно, — це мрія, яку вони заберуть із собою в могилу", — заявив іранський президент.

СШАІранДональд Трамп

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється