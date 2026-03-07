Трамп пригрозив новими ударами по Ірану

Попередження з'явилося після того, як Тегеран пообіцяв не відступати.

Американський президент Дональд Трамп у суботу, 7 березня, заявив, що США розглянуть можливість ударів по районах і групах в Ірані, які раніше не вважалися цілями. Це, ймовірно, призведе до ескалації війни, яка триває вже тиждень, спричинивши потрясіння на енергетичних ринках.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар …Через погану поведінку Ірану серйозно розглядається можливість повного знищення і неминучої смерті для територій і груп, які до цього моменту не вважалися цілями", — заявив Трамп у соціальних мережах.

Американсько-ізраїльська атака триватиме “доки вони (іранці — ред.) не здадуться або, що більш імовірно, повністю не впадуть”, додав він.

Нова заява Трампа з'явився після того, як президент Ірану Масуд Пезешкіан пообіцяв не відступати. Тегеран уже восьмий день продовжує ракетні удари по державах Перської затоки, де дислокуються американські військові сили.

"Ідея, що ми здамося беззастережно, — це мрія, яку вони заберуть із собою в могилу", — заявив іранський президент.