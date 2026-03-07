Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Ірану відкинув вимогу США про капітуляцію

07 березня 2026, 15:32
Президент Ірану відкинув вимогу США про капітуляцію
Фото: DW
Іранський лідер також попросив вибачення за удари по сусідніх країнах.

Метою США є знищити іранський флот, ліквідувати загрозу від балістичних ракет, не допустити отримання Іраном ядерної зброї. 

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що вимога США про повну капітуляцію— це "мрія, яку вони заберуть із собою в могилу". Іранський лідер також попросив вибачення за удари по сусідніх країнах, пояснивши їх можливим непорозумінням серед власних сил, пише Sky News. 

"Я прошу вибачення у сусідніх країн, які постраждали від атак Ірану. Вони не повинні нападати або обстрілювати наших сусідів, якщо ми не зазнаємо нападу. Думаю, це треба вирішувати дипломатичним шляхом", — зауважив Пезешкіан. 

Нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що США не будуть укладати жодної угоди з Іраном і вимагає від Тегерану "беззастережної капітуляції". Американський лідер пояснив, що його вимога до Ірану може означати повне знищення військових можливостей режиму, а не обов’язково формальне підписання капітуляції. 

