Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
СПОРТ

Україна здобула перше золото Паралімпіади-2026

07 березня 2026, 14:30
Україна здобула перше золото Паралімпіади-2026
paralympic.org.ua
Українець Тарас Радь випередив двох спортсменів Китаю в спринті в класі сидячи.

Україна виграла своє перше золото на Паралімпійських іграх — 2026. Парабіатлоніст Тарас Радь переміг у спринті в класі сидячи.

Про це пише "Суспільне".

Українець Тарас Радь випередив двох спортсменів Китаю в спринті в класі сидячи. Для Радя це вже друге паралімпійське золото в карʼєрі: вперше він виграв гонку на 12,5 км на Паралімпіаді в Пекіні.

Збірна України розпочала змагання з чоловічої спринтерської гонки в класі сидячи. У ній стартували 28 спортсменів, серед яких п’ятеро українців: Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь і Григорій Шимко.

Радь подолав дистанцію без жодного промаху та фінішував із результатом 19:55.5. Завдяки цьому він випередив суперників і виборов золото.

Ще один українець Василь Кравчук посів четверте місце, також відстрілявшись без промахів і поступившись призерам 31,5 секунди. Олександр Алексик став дев’ятим, Павло Баль фінішував 12-м, а Григорій Шимко — 15-м.

Церемонія відкриття XIV зимової Паралімпіади відбулася 6 березня. Змагання триватимуть до 15 березня. Це будуть перші з 2014 року ігри, де російські спортсмени виступатимуть під своїм прапором.

Паралімпіада-2026Тарас Радь

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється