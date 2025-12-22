лукашенко озвучив, скільки комплексів "Орєшнік" росія може передати білорусі

За його словами, це не більше десяти комплексів.

білорусь може отримати від росії "максимум десяток" ракетних комплексів "Орєшнік".

Про це заявив самопроголошений президент рб олександр лукашенко, пишуть місцеві ЗМІ.

Після неформальної зустрічі глав держав СНД журналіст запитав лукашенка, чи дійсно білорусь отримає "десяток" комплексів, як це раніше нібито обговорювалося з президентом росії владіміром путіним.

"Десяток – це буде максимум", – відповів лукашенко.

Рік тому лукашенко на запитання про плани постачання "Орєшника" відповідав: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося".

Згодом, у січні 2025 року, він заявляв, що про "десять комплексів" "пожартував" і що "достатньо одного комплексу", щоб "убезпечити білорусь".

Раніше стало відомо, що Україна передала партнерам інформацію про те, де саме в білорусі розмістять "Орєшнік".