У білорусі біля ймовірної бази "Орєшніка" встановили комплекси ППО та РЕБ
26 лютого 2026, 21:55
Фото: https://www.svaboda.org
Перші позиції протиповітряної оборони почали з’являтися в листопаді 2025 року.
Біля колишнього військового аеродрому під Киричевом в білорусі, де росія, ймовірно, розгорнула балістичний ракетний комплекс "Орєшнік", почали з'являтися позиції для засобів протиповітряної та радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.
В статті йдеться, що журналісти та військові експерти проаналізували супутникові знімки сервісу Planet Labs, зробленому 17 лютого 2026 року. Вказується, що на площі в п’яти кілометрах навколо аеродрому журналісти виявили щонайменше шість позицій з військовою технікою.
Зазначається, що частина з них схожа на російські зенітно-ракетні комплекси Тор-М2 або Панцир, тоді як інші нагадують комплекси радіоелектронної боротьби, такі як Красуха чи москва-1. Проте, як підкреслює видання, через якість зображення точний тип техніки визначити неможливо.
"Ці системи призначені для захисту важливих об'єктів від авіаційних атак, безпілотників та ракетних ударів, а також для пригнічення ворожих навігаційних та управлінських засобів", - йдеться в матеріалі.
Проаналізувавши знімки, журналісти припустили, що перші позиції протиповітряної оборони почали з’являтися в листопаді 2025 року, коли почалося будівництво військової бази на злітно-посадковій смузі аеродрому. Додається, що до середини грудня минулого року, після заяви білоруського диктатора лукашенка про розміщення "Орєшніка", навколо аеродрому вже було щонайменше шість таких позицій.
Видання поділилося, що станом на 17 лютого 2026 року одна з позицій з технікою знаходилась біля села Зарубець, дві – біля села Ганновка, одна – біля села Полошково, одна – біля села Красна Буда. Окрім цього, на околиці села Нові Домамеричі зафіксована позиція з кількома машинами, деякі з яких можуть бути радіолокаційними станціями.
За даними видання, навколо деяких з цих локацій були вириті невеликі окопи, а на частині з них насипані оборонні земляні вали. На думку експертів, техніка на цих позиціях може бути частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони, яка створюється для захисту стратегічно важливих об'єктів, таких як ракетні комплекси Орєшнік. Зазначається, що цей захист включає як системи великої дальності, на кшталт С-300, так і комплекси ближньої дії, такі як Панцир або Тор.