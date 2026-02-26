У білорусі біля ймовірної бази "Орєшніка" встановили комплекси ППО та РЕБ

Перші позиції протиповітряної оборони почали з’являтися в листопаді 2025 року.

Біля колишнього військового аеродрому під Киричевом в білорусі, де росія, ймовірно, розгорнула балістичний ракетний комплекс "Орєшнік", почали з'являтися позиції для засобів протиповітряної та радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

В статті йдеться, що журналісти та військові експерти проаналізували супутникові знімки сервісу Planet Labs, зробленому 17 лютого 2026 року. Вказується, що на площі в п’яти кілометрах навколо аеродрому журналісти виявили щонайменше шість позицій з військовою технікою.

Зазначається, що частина з них схожа на російські зенітно-ракетні комплекси Тор-М2 або Панцир, тоді як інші нагадують комплекси радіоелектронної боротьби, такі як Красуха чи москва-1. Проте, як підкреслює видання, через якість зображення точний тип техніки визначити неможливо.